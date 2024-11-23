Kocasının metresini cadde ortasında feci şekilde dövüp elbiselerini yırttı - Son Dakika
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Kocasının metresini cadde ortasında feci şekilde dövüp elbiselerini yırttı

Kocasının metresini cadde ortasında feci şekilde dövüp elbiselerini yırttı

Çin'de yaşanan bir olayda, evli bir adamla ilişkisi olduğu iddia edilen genç bir kadın, sokak ortasında şiddete maruz kaldı. Aldatılan eş ve iki arkadaşı, genç kadını soyarak ve döverek toplum içinde aşağıladı. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederek durdurmaya çalıştı. Mağdur genç kadın, üç kişiye karşı savunmasız kaldı ve bir ara saçlarından tutularak sert zemin üzerinde sürüklendi.

23.11.2024 14:17
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Çin'de yaşanan şok edici olayda, genç bir kadın, evli bir adamla ilişkisi olduğu gerekçesiyle sokak ortasında şiddete maruz kaldı.

Kimliği belirsiz bir Çin şehrinde yaşanan olay, üç orta yaşlı kadının genç kadına vahşice saldırmasıyla başladı. İddiaya göre saldırı, video kaydından çok önce başlamıştı ve adamın eşi, genç kadını toplum içinde hedef aldı.

Kalabalık bir meydanda yaşanan olayda, aldatılan eş ve iki arkadaşı, genç kadının üzerindeki kıyafetleri yırtarak onu soydu. Üç dakikalık videoda, öfkeli eşin genç kadını tekmeleyerek dövdüğü ve onu kocasını baştan çıkarmakla suçladığı görülüyor.

Öfkeli kadın, "Bir daha onu baştan çıkarmaya çalış da göreyim" diye bağırırken, genç kadının üzerindeki dövmeyi görünce "Demek sevgili dövmeniz bile var? Hiç utanman yok mu?" diye çıkıştı.

Mağdur kadın, sadece göğsünü örtmeye ve kendini sürekli gelen darbelerden korumaya çalıştı. Üç kişiye karşı savunmasız kalan genç kadın, bir ara saçlarından tutularak sert zemin üzerinde sürüklendi.

Olaya son olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve kadınlara durmaları için uyarıda bulundu.

Kocasının metresini cadde ortasında feci şekilde dövüp elbiselerini yırttı

Çin Halk Cumhuriyeti, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasının metresini cadde ortasında feci şekilde dövüp elbiselerini yırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yavuz d:
    benim bildigim aldatilan kadina magdur denir:) 2 0 Yanıtla
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