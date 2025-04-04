Koku tartışması sonrası yolcu kabin görevlisini ısırdı

Dün Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'ndan Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere hazırlanan bir uçakta, iki kadın yolcu arasındaki kişisel hijyen tartışması büyük bir kavgaya dönüştü.

Olayın görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, aynı sırada oturan iki kadın yolcu arasında vücut kokusu ve parfüm kullanımı nedeniyle başlayan tartışma kontrolden çıktı. Müdahale eden kabin görevlilerinden biri, kadın yolculardan biri tarafından kolundan ısırıldı.

Uçakta çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, diğer yolcuların ve kabin ekibinin kavgayı durdurmaya çalıştığı, arka sıradaki erkek yolcuların da müdahale ettiği görülüyor.

Shenzhen Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Olay sonrası her iki kadın yolcu da polis tarafından uçaktan çıkarıldı. Yaşanan olay nedeniyle uçuş iki saat gecikmeli olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı" denildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü, uçak içi şiddet olaylarına sıfır tolerans politikası uyguladıklarını ve suçlu bulunan yolcuların kara listeye alınarak gelecekte uçuşlardan men edilebileceğini belirtti.

Uzmanlar, pandemi sonrası dönemde uçak içi kavga ve gerginlik olaylarında artış yaşandığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa ve Asya hatlarında benzer olaylar yaşanmış, yolcular arasında koltuk pozisyonu, bagaj yerleştirme ve gürültü konularında tartışmalar kavgalara dönüşmüştü.