Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu\'nun mezarını açtıran en büyük etken

3.Sayfa

Her şey oğlu Can\'a göre ayarlanacak

İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Açıklamayı Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptı. Epözdemir, bugün sosyal medyadan açıklama yaparak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

MEZARI AÇTIRAN ÇARPICI DETAY

10 yılın ardından mezarın açılması için gerekli sebepler de herkesin merak konusu haline geldi. Avukat Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığın gerekçe gösterdiği nedenleri açıkladı.Cem Garipoğlu'nun ailesinin yaptığı kutlama ve paylaşımlar mezarın açılma nedenlerinin başında geliyor. Epözdemir, ailenin Münevver Karabulut 'un katledildiği ve kan izlerinin bulunduğu koltukta oturarak çekildiği fotoğrafları paylaşmasının da fethi kabir kararında ekili olduğunu belirtti.

MÜNEVVER'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KOLTUK

Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun 12 yıl önce Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekmişti. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.

KOLTUĞU ATMAMIŞLAR

Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edilmişti. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silinmişti.