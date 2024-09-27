Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken - Son Dakika
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Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Mezarın açılmasındaki en büyük etkenlerden biri Garipoğlu ailesinin cinayetin işlendiği koltuğun üzerinde yaptığı paylaşımlar oldu.

27.09.2024 10:08  Güncelleme: 10:25
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İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Açıklamayı Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptı. Epözdemir, bugün sosyal medyadan açıklama yaparak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

MEZARI AÇTIRAN ÇARPICI DETAY

10 yılın ardından mezarın açılması için gerekli sebepler de herkesin merak konusu haline geldi. Avukat Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığın gerekçe gösterdiği nedenleri açıkladı.Cem Garipoğlu'nun ailesinin yaptığı kutlama ve paylaşımlar mezarın açılma nedenlerinin başında geliyor. Epözdemir, ailenin Münevver Karabulut 'un katledildiği ve kan izlerinin bulunduğu koltukta oturarak çekildiği fotoğrafları paylaşmasının da fethi kabir kararında ekili olduğunu belirtti.

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

MÜNEVVER'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KOLTUK

Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun 12 yıl önce Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekmişti. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

KOLTUĞU ATMAMIŞLAR

Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edilmişti. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silinmişti.

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu\'nun mezarını açtıran en büyük etken

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • İshak Klein:
    Adım kadar eminim.. Sırf gündemi değiştirmek için yapılan ‘çok güzel hareketler bunlar’ Bizim milletimiz oldum olası böyle elangrik konuları pek sevmiştir.. 266 125 Yanıtla
    Adem Şimşek:
    hayırdır gündemin değişmesi için sebep nedir? haaaa anladım ekonomi bozuk değil mi? açsınız yani başka gündem yok 13 32
    yucel demirel:
    kesin 1 6
  • Aykut Gülşen:
    bu adam kesin yurtdışıdadır başka birisini gömmüşlerdir onun yerine 280 17 Yanıtla
  • Depeche:
    bos yapma masonik İshak o mezar açılacak 186 29 Yanıtla
    İshak Klein:
    :))) masonik.. dostum harbiden çok iyiydi.. 2 5
  • Murat Mertkol:
    Bu pic olmedi 158 7 Yanıtla
    İshak Klein:
    :))))) lan çok iyi 4 3
  • nuri yildiz:
    Garipoğullarından ölen son 10 kimler var araştırılmalı..Mezarda akrabalarınadan bir kişi olabilir?.. Kemik yaşı tespit edilmediği sürece bu her zaman muamma olacaktır.. 152 8 Yanıtla
    yucel demirel:
    para mezardaki o değilse bile parayla onuda cem yaparlar 21 1
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