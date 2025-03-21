Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı - Son Dakika
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3.Sayfa

Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden eylemci, Saraçhane'de görevli Çevik Kuvvet komiserine "Teke tek kapışalım" teklifinde bulundu. Eylemcinin bu çağrısını geri çevirmeyen polis memuru, "Olur" diyerek karşılık verdi. Ancak polisin kararlı tutumu karşısında eylemci geri adım atmak zorunda kaldı.

21.03.2025 10:15
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li bir eylemci, Saraçhane'de görev yapan Çevik Kuvvet komiserine meydan okudu. Kalabalık içinde polis memuruna "Teke tek kapışalım" teklifinde bulunan şahıs, beklenmedik bir karşılık aldı.

POLİS KARŞISINA DİKİLİNCE GERİ ADIM ATTI

Polis memuru, eylemcinin bu çağrısını geri çevirmedi ve soğukkanlı bir şekilde karşılık verdi. Ancak polisin kararlı tutumu karşısında eylemci geri adım atmak zorunda kaldı.

O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Komisere \'\'Teke tek\'\' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Ayhan Murat:
    bu Kemalistler hep böyle tırsak geri vites 1175 359 Yanıtla
  • Tansel Pınar:
    Bu kemalistler annenin Müslüman olmasını sağladı 340 854 Yanıtla
    Ramazan Demirci:
    Masada şarap içerekmi? 26 11
    Mustafa Eroglu:
    Peki sizin müslüman olmanızı neden sağlayamadı. 26 9
    Faruk AK:
    tansel senin annen kim sen önce onu araştır hadi bakem 19 9
    Selcuk Taşkın:
    Cahil 14 2
    Beni Adem:
    Senin annenide seve seve müslüman yapmış diyorlar 5 5
    Kasim Ozdal:
    Seninkini gayet iyi yapmışlar belli 2 5
  • Faruk Demiroğlu:
    döl israfları 813 151 Yanıtla
  • Szka788304:
    böyle muhalefet olmaz olsun yemin ederim bir faydalarını hiç görmedim bu ülkede zarardan başka gözümüzün önünde oldu kent uzlaşı sı devlet terör ile mi uğraşsın sizinle mi 741 129 Yanıtla
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SON DAKİKA: Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı - Son Dakika
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