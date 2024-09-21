Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı

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Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı

32 yaşındaki Igor Jose Diniz, Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun dairesine bakarak kendini tatmin ederken yakayı ele verdi.

"ORADA KÖTÜ BİR ŞEYLER YAPTIĞINI BİLİYORDUM"

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen mağdur komşu, "Onun kötü bir şey yaptığını, orada bir şeyler döndüğünü biliyordum. Çünkü saatlerce bunu yapıyordu. Kendimi çok tehdit altında hissetmeye başladım çünkü yalnız yaşıyorum" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

"YAKALAMAK İÇİN CEP TELEFONUMLA ÇEKİM YAPTIM"

Polise şikayette bulunduğunu ancak kanıt gerektiğini öğrenince diğer komşusuyla işbirliği yaptıklarını dile getiren talihsiz komşu, "Polis denedi ama elimizde kanıt yoktu. Onu yakalamak için cep telefonumla çekim yaptım" şeklinde konuştu.