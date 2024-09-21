Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı

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Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun penceresinden içeri doğru bakarak kendisini tatmin eden 32 yaşındaki Igor Jose Diniz suçüstü yakalandı. Taciz edilen komşuların işbirliği sayesinde Diniz'in uygunsuz hareketleri saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

21.09.2024 08:56  Güncelleme: 09:05
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32 yaşındaki Igor Jose Diniz, Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun dairesine bakarak kendini tatmin ederken yakayı ele verdi.

"ORADA KÖTÜ BİR ŞEYLER YAPTIĞINI BİLİYORDUM"

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen mağdur komşu, "Onun kötü bir şey yaptığını, orada bir şeyler döndüğünü biliyordum. Çünkü saatlerce bunu yapıyordu. Kendimi çok tehdit altında hissetmeye başladım çünkü yalnız yaşıyorum" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

"YAKALAMAK İÇİN CEP TELEFONUMLA ÇEKİM YAPTIM"

Polise şikayette bulunduğunu ancak kanıt gerektiğini öğrenince diğer komşusuyla işbirliği yaptıklarını dile getiren talihsiz komşu, "Polis denedi ama elimizde kanıt yoktu. Onu yakalamak için cep telefonumla çekim yaptım" şeklinde konuştu.

Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı

Brezilya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Komutan Logard:
    Aaaa burnumuzun dibinde böyle olaylar inanamıyorum.Brezilya şurası yaaa 0 0 Yanıtla
  • ceysu:
    Sapıklık diz boyu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı - Son Dakika
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