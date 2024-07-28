Kontrolden çıkan TIR, karşı yönden gelen otomobili kağıt gibi ezdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde şerit değiştirmek isteyen TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada, TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu ve otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE ŞERİT DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine TIR'la seyir halinde olan Necati K.(40), kavşaktaki yol çalışması nedeniyle şerit değiştirmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen Ferhat A.(30) yönetimindeki 19 AAS 158 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada TIR sürücüsünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Çınar K. ile otomobilde bulunan Yılmaz A. (61), yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR ile dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı