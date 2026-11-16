Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Beyşehir\'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Beyşehir\'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Haber Videosu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, açık pencerede ve çevrede inceleme başlatırken düşmenin nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, zemine düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı.

PENCERE AÇIKMIŞ

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızın düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme yapıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
İncelemeBeyşehir3. SayfaGüncelPolisKonyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Meclis’te “Kürt illeri“ gerginliği Mehmet Muş’tan DEM Partili vekile sert tepki Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki
Trump, Putin ve Şi zirvesi öncesi Dugin dünyadaki üç gücü sıraladı Trump, Putin ve Şi zirvesi öncesi Dugin dünyadaki üç gücü sıraladı
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:39
Villarreal’den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe’nin tavrı belli oluyor
Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor
17:31
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı
Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
17:10
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:56
Eylem Tok’un avukatlarından tahliye talebi: Türkiye’ye dönmek için şart sundular
Eylem Tok'un avukatlarından tahliye talebi: Türkiye'ye dönmek için şart sundular
16:53
En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu Uzmandan kademeli zam öngörüsü
En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu? Uzmandan kademeli zam öngörüsü
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:22:49. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android