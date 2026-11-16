Konya Beyşehir\'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, açık pencerede ve çevrede inceleme başlatırken düşmenin nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
Olay, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, zemine düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı.
PENCERE AÇIKMIŞ
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızın düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme yapıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?