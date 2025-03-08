Rana'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya'da - Son Dakika
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Rana'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya'da

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın sokak köpeği saldırısında ölmesine ilişkin iki müfettiş gönderdiklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, tüm valiliklere sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verildiğini söyledi.

08.03.2025 18:01
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Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana'nın sokak köpeklerinin saldırısında ölmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş gönderdi.

RANA, KÖPEK SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta müstakil bir evin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi sokakta oynayan Rana El Selci'ye köpekler saldırdı. Rana El Selci, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanırken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Rana El Selci'nin cenazesi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

BAKANLIK 2 MÜFETTİŞ GÖNDERDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 müfettiş gönderdiklerini belirtti. Ayrıca Yerlikaya, tüm valiliklere sokak köpeklerinin toplatılması talimatı gönderildiğini belirtti.

"KANUNUN GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Yerlikaya şunları söyledi: "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Kurulacak komisyon şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı bakılacak. Konya'daki acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde böyle olaylar olduğu zaman bakanlık olarak müfettiş gönderdik. Onlara şunu söylüyoruz; Gidin bakın. Bundan sonra söz veriyorum. 30 büyükşehirde, 51 ilde, buradan sesleniyorum. Biz bu sorumluluğumuzu, bu kanunun gereğini yapmak zorundayız. Hayvanlarımızı seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Benim evde 3 kedim var.

"YETKİMİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanunu uygulamamız lazım. Bugün can güvenliği, huzur toplantısı yapıyoruz. - Mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Valilikler, belediye başkanları hepsi birlikte oturup ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım. Ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız hayatının baharında çocuk mezara gitmesin."

Rana\'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya\'da

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Son Dakika 3.Sayfa Rana'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ramazan Firat:
    BÜTÜN KÖPEK SEVER MAMACI DERNEK LERE YAPTIRIM UYGULAMAK GEREKİR 55 11 Yanıtla
  • 124212421:
    Tamam müfettiş geldi araştırdım köpekler suçlu bulundu ne olacak köpeklere müebbet mi vereceksiniz yoksa Bir Günah Keçisi mi arayışına gireceksiniz 41 10 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Geri getirecek mi o yavrucağı ???bizim asıl sorunumuz ülke olarak bu başımıza gelmeden işlerin gereği yapılmaz... NOKTA 41 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Dünya' ya rezil olmadan, gizli ve sesiz bir şekilde Köpeklerin hepsini açı çektirmeden ilaçla uyutun gitsin. 25 11 Yanıtla
  • 6242195:
    derhal sorumlu belediye başkanı ve ilgililer tutuklanmali 23 2 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    Arkadaş müfettiş ile ne alakası var sokak köpekleri masum yavrumuzu öldürmüş bunun için müfettiş ne alaka...Müfettiş yollayacağınıza derhal tüm ülkede ki sokak köpeklerini toplayacak ekipler kurun sokakta boş boş gezen insanlar da var onlara bu işi yaptırabilir devlet. 16 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    yasaları bile uygulayamayan, çıkardığı yasalarla halkını koruyamayan basiretsiz bir iktidar. köpeklerin yeri sokaklar değildir! hiçbir gelişmiş ülkede bunu göremezsiniz! her belediye siyasetten uzak insani olarak üzerine düşeni yapıp barınak yapmalı be sahipsiz hayvanların bakımını buralarda yapmalı, sahiplendirilebilir olanları sahiplendirmeli, vahşi olanları da uyutmalı. bu iş bu kadar basit.. 14 2 Yanıtla
  • Mehmet Akgün:
    Ne kanunu kimse kanun tanımıyor dicle üniversitesi yerleşkesi köpeklerden geçilmiyor belediye üniversite diye birşey yok hiçbir şeyin gereği yapılmıyor yazıklar olsun 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hergün içkiye sigaraya zam yapana kadar köpek mamasinada yapın bu ne ya 10 5 Yanıtla
  • Seyfullah Adıgüzel:
    öncede oldu sanki bir şeyler oldu yine aynısı hava civa boş işler siyaset artık bu işlerin çözülmesi lazım herkes aya gidiyor biz hala köpekle ugraşıyoruz 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rana'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya'da - Son Dakika
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