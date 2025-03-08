Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana'nın sokak köpeklerinin saldırısında ölmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş gönderdi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta müstakil bir evin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi sokakta oynayan Rana El Selci'ye köpekler saldırdı. Rana El Selci, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanırken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Rana El Selci'nin cenazesi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 müfettiş gönderdiklerini belirtti. Ayrıca Yerlikaya, tüm valiliklere sokak köpeklerinin toplatılması talimatı gönderildiğini belirtti.
Yerlikaya şunları söyledi: "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Kurulacak komisyon şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı bakılacak. Konya'daki acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde böyle olaylar olduğu zaman bakanlık olarak müfettiş gönderdik. Onlara şunu söylüyoruz; Gidin bakın. Bundan sonra söz veriyorum. 30 büyükşehirde, 51 ilde, buradan sesleniyorum. Biz bu sorumluluğumuzu, bu kanunun gereğini yapmak zorundayız. Hayvanlarımızı seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Benim evde 3 kedim var.
Sokak hayvanlarıyla ilgili kanunu uygulamamız lazım. Bugün can güvenliği, huzur toplantısı yapıyoruz. - Mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Valilikler, belediye başkanları hepsi birlikte oturup ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım. Ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız hayatının baharında çocuk mezara gitmesin."
Son Dakika › 3.Sayfa › Rana'nın başıboş köpek saldırında ölmesine ilişkin 2 müfettiş Konya'da - Son Dakika
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