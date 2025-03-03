Konya'da bir şahıs, eski eşi ve eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak yaraladı.
Konya'nın Selçuk ilçesinde bulunan bir sitede F.Ö., boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada F.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Ş.A. ve Ö.Ç.'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da eski eşini ve birlikte yaşadığı kişiyi vurdu: 2 yaralı - Son Dakika
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