Konya\'da eski eşini ve birlikte yaşadığı kişiyi vurdu: 2 yaralı

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Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Konya'da bir şahıs, eski eşi ve eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak yaraladı.

Konya'nın Selçuk ilçesinde bulunan bir sitede F.Ö., boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada F.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Ş.A. ve Ö.Ç.'yi silahla vurdu.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.