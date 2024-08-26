Konya'da market sahibinden 17 yaşındaki çalışanına iğrenç taciz - Son Dakika
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Konya'da market sahibinden 17 yaşındaki çalışanına iğrenç taciz

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Konya'da bir market sahibi, 17 yaşındaki çalışanını taciz etti. Daha önce de defalarca sözlü tacize maruz kalan genç kız, yaşadığı olayı belgelemek için telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirdi. Taciz anını kaydeden genç kız, 40 yaşındaki patronunun iğrenç hareketlerine kanıt elde etti.

26.08.2024 14:29
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Defalarca sözlü tacize maruz kalan market çalışanı genç kız, telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirdi. 17 yaşındaki çalışan tam o esnada 40 yaşındaki patronu tarafından tacize uğradı.

Mide bulandıran taciz olayının adresi bu kez Konya. Daha önce pek çok kez patronunun sözlü tacizine maruz kalan genç kız, telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirerek yaşadığı olayı anbean kaydetti. 40 yaşındaki patronunun hareketlerinden şüphelenen 17 yaşındaki çalışan o esnada patronu tarafından tacize uğradı.

Konya\'da market sahibinden 17 yaşındaki çalışanına iğrenç taciz

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da market sahibinden 17 yaşındaki çalışanına iğrenç taciz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: İlk sözlü tacizden sonra orada çalışmayı bırakması gerekirdi. Bir şeyi kanıtlamak için bunlara maruz kalıp kendini elletene kadar beklemesi mi gerekiyor. 68 8 Yanıtla
  • celal doğan: İdam şart 22 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız: adam haklı. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Konya'da market sahibinden 17 yaşındaki çalışanına iğrenç taciz - Son Dakika
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