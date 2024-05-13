Konya\'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi

Mesut Kaya:

başıboş köpekler yüzünden canını kaybeden çocuklarımız ve yaşlılarımız için kimse ses çıkartmazken, kendini bilmez insanlar yüzünden sokağa terk edilen köpekler tehdit oluşturmasın diye önüne geçilmesine ses çıkartanlar ne manidarharekette bulunuyorlar bir düşünsünler...

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