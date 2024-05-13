Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi - Son Dakika
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Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi

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Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen bir şahıs adeta cinnet geçirdi. Cep telefonuyla parkı görüntüleyen şahıs, köpeklerin olmaması karşısında öfkesine hakim olamadı. Şahsın, ''Bu Konya bu kadar azgın, bu kadar vicdansız! İkiyüzlü insanlar çok fazla burada. Dindar gözüken münafık bunlar.'' dediği duyuldu.

13.05.2024 19:33
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Konya'da bir şahıs, parkta başıboş köpek göremeyince çılgına döndü. Cep telefonu ile parkı görüntüleyen ve köpek olmaması nedeniyle adeta cinnet geçiren şahıs, Konyalılara da ağır sözler söyledi.

"CAN KALMADI CAN"

Şahıs, parkı görüntülediği videosunda, "Vicdansızlar, sizde zerre vicdan yok, sizde zerre adalet yok, sizde zerre merhamet yok. Sizde din iman da yok. Can kalmadı can! Hala şikayet ediyorsunuz. Azgın insanlar!" dedi.

KONYALILARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konyalılara da ağır sözler söyleyen şahıs, "Bu Konya bu kadar azgın, bu kadar vicdansız! İkiyüzlü insanlar çok fazla burada. Dindar gözüken münafık bunlar. Alın, sosyal medyada köpekleri hedef gösterdiniz. Onu da arıyorsunuz." dedi.

Konya\'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Cep Telefonu, Hakim, Konya, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • serkan Abasar: hepsini temizleyememişler demek ki bu kalmış 240 38 Yanıtla
    Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Ne şahane bir yorum. Bayıldım :) 87 22
  • Xr Tm: Oh mis gibi tertemiz olmus ellerine sağlık 197 48 Yanıtla
  • Okan: yokmu buna bir tasma takıp gezdirerek bir konyali 160 37 Yanıtla
    sefo 6157: Barınaktan kaçmış belli. Iğne korkusu var. 46 8
  • Yasemin Delman: Tüm kalbimle katılıyorum.hayvan sevmeyen insan da sevemez,hiç bir şeyi sevemez.kendi kötülüğünüzde boğulun! 29 111 Yanıtla
    Emre Ergul: Hiçbir hayvan küçük çocukların hastanelik olmasına değmez hanımefendi..birgün anne olursan anlarsın.. 100 8
  • Murat Kor: Adi adam 89 38 Yanıtla
  • Mesut Kaya: başıboş köpekler yüzünden canını kaybeden çocuklarımız ve yaşlılarımız için kimse ses çıkartmazken, kendini bilmez insanlar yüzünden sokağa terk edilen köpekler tehdit oluşturmasın diye önüne geçilmesine ses çıkartanlar ne manidarharekette bulunuyorlar bir düşünsünler... 74 15 Yanıtla
    sefo 6157: Mesut bey size katılıyorum. Hayvan sever geçinip elini bir hayvana sürmeyen bir çok insan tanıyorum. Sosyal medyada o kadar kirlilik var ki, sadece takip ve tıklanma için sokak hayvanlarını kurtarıyor gibi görünen, video çekip paylaştıktan sonra ya barınağa bırakan yada sokağa atan binlerce 2 ayaklı zavallılar var. Bu konuda en büyük görev hükümete düşüyor. 15 3
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