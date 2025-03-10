Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı? İnfial yaratan görüntüler - Son Dakika
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Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı? İnfial yaratan görüntüler

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Konya'da 2 yaşındaki Rana, başıboş sokak köpekleri tarafından parçalandı. 2 yaşındaki Rana hastanede hayatını kaybederken olayın ardından sosyal medyada paylaşım yapan bazı dernekler, köpekleri kaçırdıklarını duyurdular. Tepki çeken kaçırılma iddiaları sonra dernek açıklama yayınladı

10.03.2025 10:58
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Konya Karatay'da geçtiğimiz cuma günü Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin kaybolduktan sonra boş arsada parçalanmış halde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın yaklaşık 10 başıboş sokak köpeği tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

VALİLİK VE BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Belediye ve valilik ekipleri bölgedeki başıboş sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için çalışma başlatırken başıboş köpekleri sahiplenenler yine sahneye çıktı.

Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Parçalanan 2 Yaşındaki Kızın Vahşi Ölümü

İTİRAF ETTİLER

Sosyal medya hesaplarından yayın yapan kişiler Rana'yı canından eden bölgeye gelerek köpekleri araçlarıyla kaçırdı. Köpekleri kaçıranlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Arkadaşlar olay benim beslediğim bölgenin yakınında meydana geldi. Sabah çok erken saatlerde gidip çıkarabildiğimiz kadar köpek çıkardık. Alana götürdüm" ifadelerini kullanarak itirafta bulundu.

Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Parçalanan 2 Yaşındaki Kızın Vahşi Ölümü

"RANA'YA SALDIRAN KÖPEKLER DEĞİL"

Sosyal medya hesaplarına bu paylaşımlar üzerine çok sayıda tepki yağarken daha sonra açıklama yapan dernek, "Halk köpeklerin toplanmasını istiyor ve bizde elimizden geldiğince topluyoruz. Alsak suç almasak suç. Benim kısırlaştırdığım köpekler aldıklarım ve şuan hepsi üzerime çipli bahçemde. Sokaktan köpek sahiplenirken size mi soracağım. Hepsi bahçemde alabilen varsa gelsin alsın hepsi çipli üzerime. Rana'ya saldıran köpekler demişsin sen gördün mü o köpeği de konuşuyorsun. Aldığım köpekler Rana'ya saldırı olan yer değil olay yerinden 4-5 KM ötedeki yer ve hiç alakaları olmamasına rağmen benim bölgeme girildi. Köpeklerim çoğu Karatay toplama alanında" dedi.

Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Parçalanan 2 Yaşındaki Kızın Vahşi Ölümü

SÜREKLİ YARDIM TALEP EDİYORLAR

Küçük Rana'nın saldırıya uğradığı arazide başıboş köpekleri uygunsuz şekilde besleyenler sosyal medyadan yine benzerleri gibi duygu sömürüsü yapılarak IBAN hesabı verip para toplandığı ortaya çıktı. Paylaşımlarda "48 saat çok kritik. 30 bin TL masraf var. Az çok demeden yardım edin", "Tedavi için 45 bin TL fiyat verdiler. Destek olun", "Acı çekiyor çocuğum. 80 kişinin 500 TL göndermesine ihtiyacım var" gibi mesajlarla sürekli para toplandığı görüldü.

Rana\'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı? İnfial yaratan görüntüler

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Medya, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı? İnfial yaratan görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yasemin Delman:
    Çocuğu köpekler parçalamadı tek bir ısırık yok,gerçekler ortaya çıksın,başı taşla ezilmiş 7 57 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    başkan yalan söyleme 39 4 Yanıtla
  • Gönül Yazıcı:
    suç köpeklere atılmış da ölü bulunduğunda iç çamasırları bile yok , hatta bacaklarında çizik dahi görünmüyo.. otopsi yapılmadan ortadan kaybediliyor. cidden bu köpek saldırısı olayına inananlarda akıldan eser yok.. tamam köpek saldırısı çok oldu ama bu o olaylardan değil. boş boşuna hedef şaşırtılıyor 7 16 Yanıtla
  • mert çelik:
    dedıgımız gıbı sorun besleyenlerde cunku kopekler beslenılen alana ınsan yaklastırmıyorlar...bu durumda alıp evınde beslıcekler..yıne bıldık 7 5 Yanıtla
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