Konya'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün tartışan iki kişi, bugün cadde üzerinde karşılaştı. Tartışma kavgaya dönüştü ve silahların konuştuğu olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise sopa darbesiyle yaralandı. Olayın ardından zanlı Serdar G. gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

10.03.2025 21:48
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün tartışan 2 kişi bugün cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Olayda silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sopa darbesiyle yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında dün tartışma çıktı.

BEYZBOL SOPASI İLE ÖNÜNÜ KESTİ

Bugün ise akşam saatlerinde işten çıkan Serdar G., aracıyla Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada Cenap Aslan tarafından önü kesildi. Elinde beyzbol sopası ile araçtan inen Aslan ile aracından inen Serdar G. arasında kavga çıktı. Aslan, sopa ile Serdar G.'ye vururken, aracına yönelen Serdar G. ise eline tabanca aldı.

TABANCAYLA KARŞILIK VERDİ

Tabancayı gören Cenap Aslan ise geri otomobiline binerek uzaklaşmak istedi. Serdar G. araca ateş ederken, kurşun isabet eden Cenap Aslan aracında hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zanlı Serdar G. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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