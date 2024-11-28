Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı

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Türk mutfağında önemli bir yeri olan dönerle ilgili çıkan bazı görüntüler tat kaçırıyor. Son olarak Konya'nın Meram ilçesinde kameralara yansıyan bir görüntü, "Biz ne yiyoruz?" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir işletmenin personelinin pişmiş tavuk dönerin üstüne çiğ et takviyesi yaptığı görülüyor. Sosyal medyada tepki yağan görüntülere bazı kullanıcılar "Hastalık davetiyesi", "Yok artık bu da yapılmaz" yorumlarını yaptı.