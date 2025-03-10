Konya'daki şehitlik bir gecede buhar oldu! CHP'li vekilden sert tepki
Konya'da içinde Hava Üsteğmen İbrahim Ethem ve Başçavuş Abdullah'ın mezarlarının yer aldığı şehitlik bir gecede ortadan kayboldu. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş şehitliğe giderek duruma tepki gösterirken "Şehitliğimizin ve anıt kitabenin nerede olduğunun cevabını bekliyorum" dedi.
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10.03.2025 13:36:27. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'daki şehitlik bir gecede buhar oldu! CHP'li vekilden sert tepki - Son Dakika
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