Rana'yı parçalayan köpekler için harekete geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rana'yı parçalayan köpekler için harekete geçildi

Geniş Video İzle

Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci'nin cenazesi memleketine gönderilirken Türkiye'nin tepkisini çeken ölümle ilgili 2 savcı görevlendirildi. Öte yanda belediye köpekleri toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

08.03.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı. Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Rana El Selci, kurtarılamadı. Selci'nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CENAZESİ SURİYE'YE DEFNEDİLECEK

Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü. Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdü.

Konya'daki Sokak Köpeği Saldırısı: 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Konya Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.

Konya'daki Sokak Köpeği Saldırısı: 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Olayın yaşandığı bölgeye gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açıklamalarda bulundu. Kılca,

"Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. Köpekleri toplamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 30 personelimiz bununla ilgili çalışıyor. Keşke yaşanmamış olsaydı, hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu an adli ve idari süreç başlamış durumda. Sorumlular biz dahil her kimse hesap verecek. 6 aydır bu işi üzerindeyiz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konya'daki Sokak Köpeği Saldırısı: 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti
Rana\'yı parçalayan köpekler için harekete geçildi

Sokak Köpeği, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Suriye, Çocuk, Konya, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rana'yı parçalayan köpekler için harekete geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mert çelik:
    hayvanseverler konussun neden susarak kacıyorlar 67 8 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    ekmek almaya lüks arabasıyla giden doktor polis savcı memurlar bilmez köpeklerin saldırgan oldukunu empati duygularıda yok ama insanlara köpekler saldırdığında köpeğin avukatı olurlar iklim aktivisti gibi olurlar yürüyüp gitmezler ıssız yerlerden tarlalardan iş bulmaya köpekler saldırmaz tabii her şey akp yüzünden değil her şey sizin yüzünden her şey sizin yüzünden 60 12 Yanıtla
  • Bruce Wayne:
    3-5 tane mama lopisi ruh hastasi yuzunden ulkenin cocuklari parcalattiriliyor itlere.. Milyonlarca tl sögusleyip milletten mama parasi adi altinda gidip estetik yaptirip luks arac ev aliyorlar. Yaziklar olsun 51 3 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    darısı hayvan severlerin başına 45 7 Yanıtla
  • 852375:
    toplayin artik belediyeler isini yapsin sokak kopekleri tehlike saciyor... 45 4 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Çok seviyorlarsa hayvanseverler sahiplensinler.Böylece başıboş hayvan kalmaz.Hiçbir canlının hayatı insan hayatından değerli değil bence... 38 5 Yanıtla
  • Şehribanu A:
    Akşamın saat 18.00 2 yaşında bir çocuğun sokakta tek başına ne işi var, annesi babası olmadan. Peki köpeklerin aç olmasının sorumlusu kim? Peki sokaklarda bu kadar çok köpeğin olmasının sorumlusu kim? Hayvanı suçlamak daha kolay. Elbette ki öldürmek daha kolaydır. İnsanlar çocukları öldürdüğünde neden çığlık atmıyorsunuz? 10 32 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    başta yetkililer hesap verecek ikincide bu hayvan sever hayvanların sesi niye çıkmıyor hayvanlarına sahip çıksınlar 27 5 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Sokak hayvanlarını toplamayn belediyeler hakkınds acilen işlem başlatılmalı 20 4 Yanıtla
  • ebrar465858:
    küçücük çocuk öldükden sonra mı yazık vallahi devlete çok yazık 18 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
16:55 Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:23:05. #7.13#
SON DAKİKA: Rana'yı parçalayan köpekler için harekete geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.