Konya Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde hareketsiz bulundu - Son Dakika
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Konya Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde hareketsiz bulundu

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Konya Kulu\'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde hareketsiz bulundu
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Konya Kulu\'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde hareketsiz bulundu
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Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, iddiaya göre sabah evine gelen bakıcısı tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 84 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan 84 yaşındaki Naciye Çöpler'in sabah saatlerinde evine gelen bakıcısı, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çöpler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesinin ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Çöpler'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde hareketsiz bulundu - Son Dakika
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