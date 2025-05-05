Yozgat'ta bir araç sürücüsünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği dehşet verici görüntü infiale yol açtı. Bir kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken arkasına bağladığı köpeği boynundan iple asarak taşıdığı anlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Görüntülerin paylaşılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar, hayvana uygulanan bu vahşeti "insanlık dışı" olarak nitelendirerek ilgili kurumları göreve çağırdı. "Bu bir işkence, bu bir cinayettir" diyen kullanıcılar, görüntülerdeki şahsın kimliğinin tespit edilip derhal cezalandırılmasını talep etti.
Hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda STK da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak faile en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti. Yozgat Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik binlerce çağrı yapılırken, "Bu caniliğe sessiz kalınmamalı" ifadeleri öne çıktı. Kamuoyu ise gelişmeleri yakından takip ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köpeği boynundan iple asarak taşıdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)