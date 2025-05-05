Köpeği boynundan iple asarak taşıdı - Son Dakika
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Köpeği boynundan iple asarak taşıdı

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Yozgat'ta bir araç sürücüsünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği video kısa sürede infiale neden oldu. Bir kamyonet sürücüsünün köpeği boynundan iple asarak taşıdığı anlar büyük tepki çekti. Görüntüyü paylaşan çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulunarak köpeğe işkence eden bu şahsın bir an önce yakalanmasını talep etti.

05.05.2025 11:38
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Yozgat'ta bir araç sürücüsünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği dehşet verici görüntü infiale yol açtı. Bir kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken arkasına bağladığı köpeği boynundan iple asarak taşıdığı anlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"BU BİR İŞKENCE, BU BİR CİNAYETTİR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar, hayvana uygulanan bu vahşeti "insanlık dışı" olarak nitelendirerek ilgili kurumları göreve çağırdı. "Bu bir işkence, bu bir cinayettir" diyen kullanıcılar, görüntülerdeki şahsın kimliğinin tespit edilip derhal cezalandırılmasını talep etti.

"BU CANİLİĞE SESSİZ KALINMAMALI"

Hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda STK da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak faile en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti. Yozgat Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik binlerce çağrı yapılırken, "Bu caniliğe sessiz kalınmamalı" ifadeleri öne çıktı. Kamuoyu ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Köpeği boynundan iple asarak taşıdı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Yozgat, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeği boynundan iple asarak taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 032725:
    Ya köpek kasada bağlıdır,kasadan atlamaya çalışmıştır, askıda kalmıştır.Muhtemelen şöför görmemiştir. 18 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    hemen bulun orsp çocunğn 5 9 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    bence arabanın kasasina bağladı köpek atlayınca zincir köpeği boğdu 12 2 Yanıtla
  • Kuzey-2187:
    ölse ne ölmese ne yapılan öldürmekten beter, bunun varyaaaaa diyecek söz yok hey yarabbim,elinden kamyonu alsın devlet 1milyon para cezası ve 2 yıl hapis. 5 3 Yanıtla
  • YURDAGÜL ALKAN:
    O köpek ölmüs müdür canlı kalması mucize. 4 0 Yanıtla
  • My52y93.:
    Olayın aslı nedir önce onu öğrenmek lazım o şahıs o köpeği oraya asabilir mı 2 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    gebertin itleri. 1 cocuk kolay yetismiyor 0 1 Yanıtla
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