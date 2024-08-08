Köpeklere tecavüz edip öldüren timsah uzmanına 10 yıl hapis cezası verildi

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Timsah uzmanı Adam Robert Corden Britton, köpeklere tecavüz edip öldürdüğü için 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Darwin Yüksek Mahkemesi'nde 42'den fazla köpeğe işkence ve cinsel sömürüyle ilgili 56 suçtan hüküm giydi.

Britton, Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı ve en az 6 yıl hapiste kalacak. Ayrıca ömür boyu memeli hayvan sahiplenme yasağı aldı.

Yargıç Michael Grant, Britton'ın suçlarını "hayvanlara karşı iğrenç zulüm" olarak nitelendirdi. Britton'ın avukatı, ömür boyu hayvan sahiplenme yasağının aşırı olduğunu savundu.

Britton, 2014'ten 2022'ye kadar suç işledi. Kendi "işkence odasında" hayvanları istismar etti, videoya çekti ve çevrimiçi paylaştı. Ayrıca başkalarını benzer suçlar işlemeye teşvik etti.

Suçları arasında kendi yetiştirdiği köpeklere işkence etmek ve Darwin bölgesindeki habersiz sahiplerden satın aldığı köpekleri öldürmek vardı. İki yıl içinde yaklaşık 42 köpek temin etti ve çoğunu birkaç gün içinde öldürdü.

Polis, Britton'ın evinde korkunç kanıtlar buldu: dondurucuda kesilmiş köpek uzuvları, çürüyen yavru köpek ve kesilmiş köpek başı. Ayrıca çocuk istismarı materyali bulundurmaktan da suçlu bulundu.

Britton, mahkemede bir özür mektubu okudu ve nadir görülen bir parafilik bozuklukla mücadele ettiğini söyledi. Ancak cezası, hayvan hakları savunucuları tarafından yetersiz bulundu.

Bu olay, hayvanlara yönelik şiddet ile insanlara yönelik şiddet arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Savunucular, Britton'ın toplum için bir tehlike oluşturduğunu ve cezasının daha uzun olması gerektiğini savundu.