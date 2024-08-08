Köpeklere tecavüz edip öldüren timsah uzmanına 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Köpeklere tecavüz edip öldüren timsah uzmanına 10 yıl hapis cezası verildi

Köpeklere tecavüz edip öldüren timsah uzmanına 10 yıl hapis cezası verildi

Timsah uzmanı Adam Britton, 42'den fazla köpeğe işkence ve cinsel sömürüden 10 yıl 5 ay hapse mahkum edildi. 56 suçtan hüküm giyen Britton, en az 6 yıl hapiste kalacak ve ömür boyu memeli hayvan sahiplenemeyecek. Suçları arasında kendi köpeklerine işkence etmek ve satın aldığı köpekleri öldürmek vardı. Polis, evinde korkunç kanıtlar buldu. Britton, nadir bir bozuklukla mücadele ettiğini söyledi. Ceza, hayvan hakları savunucularınca yetersiz bulundu.

08.08.2024 16:28
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Timsah uzmanı Adam Robert Corden Britton, köpeklere tecavüz edip öldürdüğü için 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Darwin Yüksek Mahkemesi'nde 42'den fazla köpeğe işkence ve cinsel sömürüyle ilgili 56 suçtan hüküm giydi.

Britton, Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı ve en az 6 yıl hapiste kalacak. Ayrıca ömür boyu memeli hayvan sahiplenme yasağı aldı.

Yargıç Michael Grant, Britton'ın suçlarını "hayvanlara karşı iğrenç zulüm" olarak nitelendirdi. Britton'ın avukatı, ömür boyu hayvan sahiplenme yasağının aşırı olduğunu savundu.

Britton, 2014'ten 2022'ye kadar suç işledi. Kendi "işkence odasında" hayvanları istismar etti, videoya çekti ve çevrimiçi paylaştı. Ayrıca başkalarını benzer suçlar işlemeye teşvik etti.

Suçları arasında kendi yetiştirdiği köpeklere işkence etmek ve Darwin bölgesindeki habersiz sahiplerden satın aldığı köpekleri öldürmek vardı. İki yıl içinde yaklaşık 42 köpek temin etti ve çoğunu birkaç gün içinde öldürdü.

Polis, Britton'ın evinde korkunç kanıtlar buldu: dondurucuda kesilmiş köpek uzuvları, çürüyen yavru köpek ve kesilmiş köpek başı. Ayrıca çocuk istismarı materyali bulundurmaktan da suçlu bulundu.

Britton, mahkemede bir özür mektubu okudu ve nadir görülen bir parafilik bozuklukla mücadele ettiğini söyledi. Ancak cezası, hayvan hakları savunucuları tarafından yetersiz bulundu.

Bu olay, hayvanlara yönelik şiddet ile insanlara yönelik şiddet arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Savunucular, Britton'ın toplum için bir tehlike oluşturduğunu ve cezasının daha uzun olması gerektiğini savundu.

Köpeklere tecavüz edip öldüren timsah uzmanına 10 yıl hapis cezası verildi

Amerika Birleşik Devletleri, Mahkum, Mahkum, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeklere tecavüz edip öldüren timsah uzmanına 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Veysi Karaman: inşaallah timsahlara birşey yapmaz araştırılsın :) 21 2 Yanıtla
  • oktay sayar: bence onu da köpeklere yem ,yapsalardi iyi olurdu 23 0 Yanıtla
  • Hamdi Kaya: timsahlar intikam alır inşaallah 19 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz: bazı insanlar eğer aşırı hayvan sevgisi varsa orda bi gariplik vardır 7 10 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak: Timsahida cop coplar bu 7 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Timsahlar iyidir inşallah 5 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: ne diyim Allah. desin inşallah 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Köpeklere tecavüz edip öldüren timsah uzmanına 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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