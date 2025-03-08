2 yaşındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Mahalleli araçlarıyla konvoy oluşturarak tepki gösterdi.
Olay, dün akşam Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. 2 yaşındaki kız çocuğu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların hızla müdahale etmesi sonucu çocuk kurtarılarak, Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Başak Mahallesi sakinleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Kornaları ile olayı protesto eden vatandaşlar, bir an önce önlemlerin alınmasını istedi.
Dehşete düşüren olayın yankıları sürerken birkaç ay önce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilçedeki felaketin habercisi gibi adeta... Belediyeye sitem eden vatandaşın "Yan yola tramvay yapıyorlar ama kim cesaret edecek inip binmeye..." notunu düşmesi de dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç - Son Dakika
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