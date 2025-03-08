Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

2 yaşındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Mahalleli araçlarıyla konvoy oluşturarak tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ AMA...

Olay, dün akşam Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. 2 yaşındaki kız çocuğu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların hızla müdahale etmesi sonucu çocuk kurtarılarak, Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın ardından Başak Mahallesi sakinleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Kornaları ile olayı protesto eden vatandaşlar, bir an önce önlemlerin alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Dehşete düşüren olayın yankıları sürerken birkaç ay önce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilçedeki felaketin habercisi gibi adeta... Belediyeye sitem eden vatandaşın "Yan yola tramvay yapıyorlar ama kim cesaret edecek inip binmeye..." notunu düşmesi de dikkat çekti.