Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç - Son Dakika
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Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

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Sürü halinde gezen başıboş sokak köpeklerinin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı Konya'nın Karatay ilçesinde birkaç ay önce kayda alınan bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.

08.03.2025 10:17
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2 yaşındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Mahalleli araçlarıyla konvoy oluşturarak tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ AMA...

Olay, dün akşam Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. 2 yaşındaki kız çocuğu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların hızla müdahale etmesi sonucu çocuk kurtarılarak, Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın ardından Başak Mahallesi sakinleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Kornaları ile olayı protesto eden vatandaşlar, bir an önce önlemlerin alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Dehşete düşüren olayın yankıları sürerken birkaç ay önce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilçedeki felaketin habercisi gibi adeta... Belediyeye sitem eden vatandaşın "Yan yola tramvay yapıyorlar ama kim cesaret edecek inip binmeye..." notunu düşmesi de dikkat çekti.

Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

3-sayfa, Karatay, Gündem, Hukuk, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sk012300:
    la havle ve la kuvveten. yalan haber 10 132 Yanıtla
  • taner uzun:
    Türkiye genelı uyutulmaları 200 bıne dusulmelı yazık insanları olduruyorlar acilen 124 13 Yanıtla
  • yaserr salmani:
    hayvan hakları savunucuların çok olduğu,insan hakları savunucuların olmadığı bir ülkede bu manzaraları görmek gayet normal. 96 9 Yanıtla
  • h ozkan:
    Bu olay benim başıma gelse sonucu ne olursa olsun yaşadığım yerde canlı sokak köpeği bırakmazdım. 70 7 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    köpekler nasıl çoğalıyor şehirde değil köy ve ilçelerden gece getirip şehrin bir yerine bırakılıyor işin kaynağına inmek lazım başka çözülmez 46 13 Yanıtla
  • k K:
    saraydakinin umrumda değil olmasaydı bu ilkel yöntemle ülkeyi yônetmezdi insanlarim köpekler tarafında parçalmasina karşı sert kanun yaptirirdi. 45 9 Yanıtla
  • Hasan Pınar:
    Artık tek çare kalıyor vatandaş kendisi imha edecek. Belediye olarak görevinizi yapmazsanız vatandaş vurarak yapar. 45 2 Yanıtla
  • Fikret Salman:
    Çine satalım hepsini hediyede olur 42 3 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Belediye personeli başkana secde etmekle meşgul 36 2 Yanıtla
  • yaserr salmani:
    hayvan hakları savucularının çok olduğu insan hakları savucularının olmadığı bir ülkede düşünün burada insan canının ne önemi olabilir ki. 36 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç - Son Dakika
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