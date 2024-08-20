Köpeklerin parçalayarak öldürdüğü adamın son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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Köpeklerin parçalayarak öldürdüğü adamın son anları ortaya çıktı

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Fatih'te sahipsiz sokak köpekleri tarafından parçalanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan zihinsel engelli adamın son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde talihsiz adamın çaresizce yerde kıvrandığı görülüyor.

20.08.2024 15:49
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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün gece saatlerinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve vücudu parçalanarak feci şekilde can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in ölmeden önceki son görüntüleri paylaşıldı.

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BOĞAZINDAN VE YÜZÜNDEN YARALADI

Cenazenin, inceleme için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin sahipsiz 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi. Köpeklerin, kardeşini boğazından ve yüzünden yaraladığını aktaran Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.

"ÇÖPÇÜLER GELMESEYDİ SABAHA KADAR PARÇALANACAKTI"

Özçelik, şunları kaydetti: "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor."

Köpeklerin parçalayarak öldürdüğü adamın son anları ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Köpeklerin parçalayarak öldürdüğü adamın son anları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Nafi Aydogan: nerde bu hayvan seven hayvanlar 186 25 Yanıtla
    Özlem Çağlıyan: helal olsun aynen nerdeler bı açıklama yapsınlar da görelim bizi aydınlatsınlar bu görüntüyü izleyip. 3 1
  • Mustafa YALÇIN: Allah rahmet eylesin... Hayvan severler nerdesiniz... 175 17 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Kaşınma, geldim. 1 4
  • Bu Kim: hayvani insandan yüksekte tutan toplulukta yaşiyoruz 147 18 Yanıtla
  • ferhat eser: köpekleri toplamayan görevliler derhal göz altına alınmalı 83 14 Yanıtla
    erfa null: cahape toplamiyor. köpekler insanlardan daha önemliymiş. 4 2
  • ferhat eser: o köpekler bana bi denk gelsin 40 22 Yanıtla
    Adem Altindag: Belinde silahın varsa yaşama şansın olur Ferhat 1 2
  • İbrahim Yılmaz: Hayvan severler bu görüntü hoşunuza gittimi hayvaan severler 47 12 Yanıtla
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