Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama - Son Dakika
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Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titiz bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

18.01.2025 19:09  Güncelleme: 19:21
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem Teker, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eslem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Eslem'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir. Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem\'e ilişkin Bakan Tunç\'tan açıklama

Yılmaz Tunç, Yüksekova, Güvenlik, Hakkari, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Celaleddin Mertel:
    Kanunu uygulamayan bir iki belediye başkanını hapse atın, geceden sabaha sokaklarda 1 tane köpek kalmaz 38 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hani kanun çıkmıştı neden uygulanmıyor verin suçlu belediyeye ağır ceza 28 4 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    hayvan sevenler hadi gidinde o ailenin acını paylaşın 19 2 Yanıtla
  • arif dinamit:
    bütün illerde zabıta denetim yapıp başıboş hayvanlari gözetim altında olacak veya hayvan barınaklarına birakilacak 13 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ben 20 tanesinin arasına giriyorum hayatım boyunca bir tanesi saldırmadı. Yolunuza giderseniz hiçbir köpek saldırmaz. Belki havlar ama ısırmaz.Hoşt hışt yapıp taş fırlatırsanız içgüdüsel olarak tepki verir. 2 11 Yanıtla
  • Arda Berra:
    ISTANBUL SARIYER ILCELERİ MAHALLELERI KOPEK DOLU.BUGUNDE 2 KOPEK BIZE SALDIRDI.BUNLARI BELEDIYE DOPLASIN ARTIK.SOKAKLARDA ÇOCUKLARIMIZ DOLASIYOR KORKUYORUZ COCUKLARADA SALDIRACAKLAR.KANUNDA CIKDI.TUM BELEDIYE BASKANLARIMIZ BU HAYVANLARI TOOLAYUNIZ ARTIK.ILLA YESINLER MI BIZI SOKALARDA MEYDANLARDA. 10 1 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    bu başı boş köpek sorunu türkiyenin her yerinde var çete gibi sürü halinde dolanıyorlar birde bu sürü halinde dolaşan köpeklere müdahale edilmeli daha kaç can gidecek!!! 5 2 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    lafa bak soruşturma titizlikle yürütülüyormuş. köpeklerin ifadesini mi alacaksınız ne kadar saçma böyle devlet mi yönetilir 2 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kanun bütün hayvanları toplamak için çıkarılmadı. Saldırganlık gösteren kuduz şüphesi taşıyanlar için çıkarıldı. Biraz da sizin gibilerin sessi kesildin diye çıkarıldı. Zaten toplayamazlar da. Kolay değil öyle sokaktan bütün hayvanları toplamak. Öyle bir altyapı yok öyle bir rehabilite ortamı yok barınak kapasitesi yok. Öyle bir hak da yok. Millet kafasına göre yazıp çiziyor. 2 1 Yanıtla
  • Bu Kim:
    ender boşsun 0 0 Yanıtla
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