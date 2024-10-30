Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şeytan kostümü giyerek koşan E.C.E. isimli kişi, videonun sosyal medyada yankı bulmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik akışını tehlikeye düşürdükleri belirtilen S.K. ve E.C.E. hakkında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

30.10.2024 22:14  Güncelleme: 22:28
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde giydiği kostüm ve eline aldığı mızrakla koşarak trafiği tehlikeye düşüren E.C.E.'nin videosunu sosyal medyada gündem oldu. Polis ekiplerinin harekete geçmesinin ardından, şahıs gözaltına alındı.

Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı

AYNI GÜN YAKALANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün meydana gelen olayda, üzerinde kostüm bulunan bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde koştuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, köprü üzerinde kostümle koşanın E.C.E. olduğu, köprüye ulaşımını ise S.K.'nın sağladığı belirlendi. İki şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, "S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır.

Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek' ten bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri' maddesinden 690 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Yunuss Bayern:
    Az kesmişler akapeli olunca 21 22 Yanıtla
    Karakartal:
    Ne kadar akpli varsa aileni kucağına alsın yunus rahatlarsın belki 3 0
    Zerrin Karakütük:
    din karşıtlığınızın sonucunu başka kişiye yıkmayın sizin eseriniz 1 0
  • Yunuss Bayern:
    Yakaladılar mı makarnacıyı 16 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem kostümün renklerinden belli 5saraylı olduğu o kapağı sana takacağız ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ olacak 6 21 Yanıtla
    Osman Koca:
    beş kuruş etmezsin 0 0
  • sudem meliss:
    Futbolla Ne Alakası Var Şimdi Embesil Ferhat, şampiyon GS olacak sana KAP'ak olsun 17 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş İnsan Bunlar itibar etmeyiniz 8 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    ee kimene kime ne zarari varki 1 5 Yanıtla
  • Bu Kim:
    yunuss akepe fena çakmiş sana 4 1 Yanıtla
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