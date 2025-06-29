Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı - Son Dakika
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Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı

Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık\'ın veda notu ortaya çıktı
29.06.2025 11:32
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden iş insanı İlhan Arık'ın veda notuna Haberler.com ulaştı. Arık'ın el yazısıyla kaleme aldığı notta "Ben artık çok yoruldum. Yeni başlamaktan, üzülmekten, kırılmaktan… Sakın beni böyle aciz tanımayın olur mu? Artık toparlayamıyorum. Herkesten çok özür diliyorum" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 14.00 sıralarında köprü üzerinde aracından inen iş insanı İlhan Arık boğaza atladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde iş insanı İlhan Arık'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM, YAŞATTIKLARIM İÇİN"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden iş insanı İlhan Arık'ın veda notuna Haberler.com ulaştı. Arık'ın el yazısıyla karaladığı notta "Ben İlhan Arık, Bu zamana kadar hep bir şeyleri başarmak istedim. Kimse zarar görmesin, kimse üzülmesin istedim. Ben artık çok yoruldum. Yeni başlamaktan, üzülmekten, kırılmaktan… Sakın beni böyle aciz tanımayın olur mu? Artık toparlayamıyorum. Herkesten çok özür diliyorum. Yaşattıklarım için. Bu yazıları okuduğunuzda ben bu dünyada olmayacağım artık. Hiçbir anlamı yok. Hakkınızı helal edin" ifadeleri yer aldı.

Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı

HAYATI DRAM ÇIKTI

İş insanı İlhan Arık, 2024 ocak ayında Haberler.com YouTube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Arık o yayında, "Babam evde ölü bulundu. Küçük yaştan bu yana yetim büyüdüm. Babamı tanımadım, babamın yokluğunu hep hissettim. Başkalarını kıyafetlerini giydim. Oğlumu 3 aylıkken hastanenin ihmali ile kaybettim. Erkek evlat çok istedim. Ben baba sevgisi görmedim oğlum görsün istedim, olmadı. Günlerce beşiğin başında ağladım. Ben hep yalnız başımaydım, mücadelemi bu şekilde verdim. Şu an iki kızım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 99 depreminde Sakarya'da enkazın altından çıktık, 3 ay çadırda yaşadık. 14 yaşında enkazdan cansız beden çıkardım." diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

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Son Dakika 3.Sayfa Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Son Mohikan:
    Yüce Rabbim Merhamet Edip, Rahmetiyle Gittiği Ebedi Hayatını CENNET Eylesin. Bıçak Kemiğe Dayandımı Yapacak Birşey Kalmazmış.. Kalanlarına Rabbim Sabır Nasip Eylesin Zor mesele. 0 0 Yanıtla
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