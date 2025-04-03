Köprüden düşen Avrupa güzelinin üzerinden araç geçti - Son Dakika
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Köprüden düşen Avrupa güzelinin üzerinden araç geçti

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Kosova Avrupa Güzeli seçilen Güler Erdoğan, bayram ziyareti için gittiği Giresun'da üst geçitten yola düştü. Alkollü olduğu iddia edilen genç kadının üzerinden araç geçti. Genç manken olay yerinde hayatını kaybetti.

03.04.2025 11:58
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli 27 yaşındaki Güler Erdoğan, üst geçitten geçerken yola düştü. Genç kadının üzerinden otomobil geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden genç mankenin alkollü olduğu öne sürüldü. Güler Erdoğan'ın ölümü arkasında çok sayıda soru işareti bıraktı.

"TRİBÜNDE 1 EKSİK, CENNETTE 1 FAZLAYIZ"

Güler Erdoğan'ın arkadaşı sosyal medya hesabından genç mankenle Beşiktaş tribünündeki görüntülerini paylaşarak, "Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim Güler'im…" notunu düştü.

Köprüden düşen Avrupa güzelinin üzerinden araç geçti
Köprüden düşen Avrupa güzelinin üzerinden araç geçti

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Son Dakika 3.Sayfa Köprüden düşen Avrupa güzelinin üzerinden araç geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    hayırdır cennet falan herkeze her imansiza nasip olmaz o kadını nasıl bir insan olduğunu bilmiyoruz nereden biliyorsunuz ona cennetin nasip edildiğini boş yapmayın 30 11 Yanıtla
  • ayşe onat:
    içmeyin laaa içmeyin sonra başkalarının hayatını da karartıyorsunuz.Allah bağışlasın ne diyelim... 20 2 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    yazık ya allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun gencecik insan da o üst geçitte korkuluk yokmuymuş nasıl düşmüş alkolda olsa o korkuluğun üstüne çıkması lazım 2 3 Yanıtla
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