Anne demeye bin şahit ister! Korkunç planı kan dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anne demeye bin şahit ister! Korkunç planı kan dondurdu

Geniş Video İzle

ABD' bir anne, iki çocuğunu köpek tasmasıyla öldürdü. Olayın ardından yapılan internet aramaları, korkunç planı ortaya çıkardı. Anne, çocuklarını nasıl öldüreceği konusunda internet üzerinden araştırma yapmış. Bu vahşet, toplumda büyük bir şok etkisi yarattı.

24.09.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 2 çocuğunu bodrum katında köpek tasma takarak öldüren anne hakim karşısına çıktı. İddiaları reddedip çocuklarına suçu atan kadının olay günü Google'da "Kendini nasıl asarsın" şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı. ABD'de 41 yaşındaki Lisa Snyder, 2019 yılında Albany Township'teki evinin bodrumunda sekiz yaşındaki oğlu Connor ve dört yaşındaki kızı Brinley'i aynı köpek tasmasıyla astı. Hastaneye kaldırılan çocuklar yoğun bakımdan çıkarıldıktan üç gün sonra öldü. Daha önceki ifadelerinde masum olduğunu dile getiren cani anne tutuklandı. Snyder, suçu oğlu Connor'a atıp oğlunun depresyonda olduğunu ve Brinley ile birlikte kendini öldürdüğünü iddia etmişti.

"KENDİNİ NASIL ASARSIN"

Lisa'nın hayatta kalan 22 yaşındaki oğlu Owen Snyder ise duruşmada iddiaları kesin bir dille reddetti. Connor'ın depresyonda olup olmadığı sorulduğunda ise "O kaygısız, neşeli bir çocuktu" dedi. Ayrıca Connor'ın kısa boyunun herhangi birini asmasını zorlaştıracağını ekledi. Geçen hafta başlayan davada Lisa'nın telefon kayıtları incelendi. Kayıtlarda, "Kendini nasıl asarsın" ifadesini içeren Google aramalarına rastlandı. Çocukların bodrum katında asılı bulunduğu gün Lisa'nın bir köpek tasması satın aldığı da yetkililer tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Olayın bir başka kanlı boyutu ise Conner ve Brinley'nin asıldığı ahşap mutfak sandalyelerinin mahkemeye getirilmesiydi.

Korkunç Anne, 2 Çocuğunu Köpek Tasması İle Öldürdü

Anne savunmasında, çocuklarını asmadığını, asmış olsa bile klinik olarak deli olduğunu ve hapishane yerine akıl hastanesine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Snyder mahkemede hayatta kalan oğlunun "Onu artık annem olarak görmüyorum" ifadesi karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Anne demeye bin şahit ister! Korkunç planı kan dondurdu

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne demeye bin şahit ister! Korkunç planı kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahmut erdim:
    İsteyen ister de, verene de demeli. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 17:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: Anne demeye bin şahit ister! Korkunç planı kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement