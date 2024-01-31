Korsan taksiciyi tehdit eden taksi şoförlerine hapis cezası

Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Antalya'da geçen yıl aralık ayında taksi şoförleri K.A., Ş.C. ve Ü.A.T., araç taşıma uygulaması üzerinden korsan taksicilik yapan Habip Arslan'ın aracını durdurarak tehdit etti. Taksicilerden K.A., "Ekmeğime kimse mani olamaz. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim" dedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Polis ekipleri, bir firmaya ait uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksicilik yapan Habip Aslan'ın 60 gün süreyle trafikten menetti. Uygulama üzerinden aracı çağıran Ü.A.T., K.A. ve görüntüleri çeken Ş.C. gözaltına alındı. Taksi şoförü olduğu belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Antalya Adliyesi'ne sevk edilen K.A. tutuklanırken, Ü.A.T. ve Ş.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Geçen hafta duruşma savcısının verdiği mütalaada K.A., Ş.C. ve Ü.A.T. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin izinsiz yayılması ve tehdit suçlarından toplam 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık K.A. tahliye edildi.
Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar K.A. ve Ş.C. katıldı. Ü.A.T. ise yer almadı. Şikayetçi Habip Aslan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son savunmaları alan mahkeme başkanı kararı açıkladı. Sanık K.A., Ş.C. ve Ü.A.T. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ayrı ayrı 10 ay ve kişisel verilerin izinsiz yayılması suçundan ayrı ayrı 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Sanıklara tehdit suçundan ceza verilmezken, her sanığın cezasında indirim uygulandı. Sanıklarla ilgili verilen cezalara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.
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Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
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