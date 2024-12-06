Koruma altındaki Sapan köpek balığını öldürdü, pişkin pişkin anlattı - Son Dakika
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3.Sayfa

Koruma altındaki Sapan köpek balığını öldürdü, pişkin pişkin anlattı

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Bir kullanıcının nesli tehlike altında olan ve avlanılması uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklanan Sapan köpek balığını avlaması ve o anları anlattığı videonun paylaşılması sosyal medyada tepki çekti.

06.12.2024 10:07  Güncelleme: 10:18
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Sosyal medyada nesli tehlike altında olan ve avlanması yasak tür Sapan köpek balığının yakalandığının paylaşılması tepki çekti.

Genellikle nehir ağızlarında görülen, balıkçılık açısından ekonomik bir değeri de olmayan ve nesli tehlike altında olan insan yüzüne sahip Sapan köpek balığının uluslararası sözleşmeler kapsamında avlanılması yasak. Zehirli olmayan bu balık türüyle ilgili tepki çeken bir olay meydana geldi.

NE OLDUĞUNU BİLMEDEN ANLATTI!

Bir Tiktok kullanıcısı, sosyal medya hesabından avladığı Sapan köpek balığını 'köpek balığı' olarak yayınladı. Balığı Karadeniz açıklarında arkadaşıyla beraber yakaladıklarını ve 3 arkadaş olarak çektiklerini söyleyen şahıs, bir mekanda hayvanı sergilediklerini ve görmek isteyenleri beklediklerini duyurdu.

Söz konusu görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada şahsın görüntülerine "Bravo çocuklar iyi halt etmişsiniz. Avlanması kesinlikle yasak olan koruma altında bir tür, Sapan köpekbalığı" yorumu yapıldı.

Koruma altındaki Sapan köpek balığını öldürdü, pişkin pişkin anlattı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Medya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koruma altındaki Sapan köpek balığını öldürdü, pişkin pişkin anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Güngör:
    sonucu ne oldu acaba.. devlet bu konuda ne yapti 10 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Köpekbalıklarının türleri olduğunu bile bildiğini düşünmüyorum. Onun için kedi kedi köpek köpek 6 0 Yanıtla
  • Mehmet null:
    bilmiyorsa vatandaş ne yapsın boş manşet 3 2 Yanıtla
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