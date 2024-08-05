Koyunları çalan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı

Filmlerde yaşanacak tarzda ilginçlik içeren olay Adana Kozan'da yaşandı. İddialara göre 60 küçükbaş hayvan çalıp satan çoban pavyonda eğlenirken yakalandı.
Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., 2 Ağustos'ta ismi bilinmeyen bir mağdurun 60 hayvanını çaldı. Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan R.D., aldığı parayı eğlenmek için kullandı.
Halktv'de yer alan habere göre, mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler R.D.'yi pavyona gidip eğlenirken yakaladılar. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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