Koyunları çalan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı - Son Dakika
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Koyunları çalan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı

Koyunları çalan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı

Adana'da 60 koyun çalarak satan ve elde ettiği parayı pavyona giderek harcayan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan çoban, suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.08.2024 15:52
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Filmlerde yaşanacak tarzda ilginçlik içeren olay Adana Kozan'da yaşandı. İddialara göre 60 küçükbaş hayvan çalıp satan çoban pavyonda eğlenirken yakalandı.

HAYVANLARI ÇALIP SATTI

Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., 2 Ağustos'ta ismi bilinmeyen bir mağdurun 60 hayvanını çaldı. Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan R.D., aldığı parayı eğlenmek için kullandı.

EĞLENİRKEN YAKALANDI

Halktv'de yer alan habere göre, mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler R.D.'yi pavyona gidip eğlenirken yakaladılar. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana, Güvenlik, Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koyunları çalan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay: Ne bekliyecektik camide namaz kılarken mi yakalanacakti 17 0 Yanıtla
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