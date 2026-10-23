Kozan'da piknikte öldürülen Sevda Dinler'in ailesi takibi bilmediklerini söyledi - Son Dakika
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Kozan'da piknikte öldürülen Sevda Dinler'in ailesi takibi bilmediklerini söyledi

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Kozan'da 21 Ekim'de piknik yaptığı sırada pompalı tüfekle vurulan 22 yaşındaki Sevda Dinler'in anne ve babası, kızlarının takip edildiğini bilmediklerini söyledi. Arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber F. tutuklanırken aile, en ağır cezayı istediğini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler'in, anne ve babası evlatlarının takip edildiğini bilmediklerini, evlat acısı çektikleri için içlerinin yandığını söyledi.

Olay, 21 Ekim'de ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber F. (42) ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil uzman çavuş, müdahale edip Gamber F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ganber F. ise çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardından Sevda'nın ailesi, gazetecilere konuştu.

"Kızlarım rahatsız edildiğini söyledi, kendisiyle konuştum"

Şüpheliyle yaklaşık 33 yıldır aynı mahallede komşu olduklarını anlatan baba Adem Dinler, kızının rahatsız edildiğini söylemesi üzerine şüpheliyle konuştuğunu belirterek, "Çocuklarım bana, 'Baba, bu bizi rahatsız ediyor' dediler. Ben de aşağı indim. Evin kapısının önünde, demir kapının önünde babası ve annesi de yakınlardaydı. Kendisine, 'Komşuyuz, kapı komşusuyuz. Lütfen bunu yapmayın' dedim. Bir daha olmayacağını söyledi. Kızlarım da şikayetçi oldu" dedi.

Kızının şüpheliyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını aktaran Dinler, "42 yaşında bir adamın kızımla alakası yoktu. Kızım KPSS sınavına girdi. Gece sabahlara kadar burada ders çalışıyordu. 'İnşallah bir yere yerleşirim, ablam gibi ben de hastanede çalışırım' diyordu. Büyük bir mücadele verdi. Sınava girdi, sonuçlarını bekliyordu. Güvenlik sertifikası da almıştı" diye konuştu.

Şüphelinin kızını takip ettiğini fark etmediklerini ifade eden baba Dinler, "Gizli gizli takip etmiş. Biz bunu anlamadık. Pencerelerin camlarına film çektirdim, perdeleri açtırmadım. Kızlarıma, 'Siz çalışın, 24 saat dersinizi yapın' diyordum. Ben onlar için gece gündüz çalıştım. Kızlarım olay günü aradı, hava almak için gideceklerini söylediler. Ben de onlara, 'Ben gelmeden eve dönün' dedim. Daha sonra telefon geldi. Kızım, 'Baba yetiş, yetiş, Ganber ablamı vurdu' dedi. Ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

"Sen yeter ki çalış, kazan diyordum"

Kızının memur olabilmek için büyük emek verdiğini anlatan anne Medine Dinler ise Sevda'nın kendisine kurduğu hayalleri anlatarak, "'Seni hacca göndereceğim anne' derdi. Ben de 'Sen yeter ki çalış, kazan. Memurluğu kazan yeter' diyordum. Bu sene kazanacağını, Allah izin verirse gideceğini söylüyordu" dedi.

Evlat acısı çektiğini söyleyen Dinler, "Böyle olunca bir şey diyemem. Ömür boyu görmek istemiyorum. Kızımın kanını yerde koydurmam. Asla koydurmam. En ağır cezayı alsın" ifadelerini kullandı.

Sevda'nın arkadaşlarını da tehdit etmiş

Cinayete tanık olan Sevda'nın arkadaşlarından N.Y. ise, "Ne olduğunu anlayamadık, şok içindeydik. Kızlar 'yapma, etme' diye bağırdı. İnsanlar elinde silah olduğu için korktu müdahale edemedi. Önce sıktı sonra kızın ölmesini ister gibi bir daha ateş etti. Bana da sürekli sosyal medyadan yazıyordu. En sonunda ölümle tehdit etti. 'Senin Sevda'nın yolu mezar, ben de ceza yoluna gideceğim' dedi" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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