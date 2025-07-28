ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı - Son Dakika
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ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı

ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, \'uyuşturucu temini\' ve \'öldürmeye teşebbüs\' suçlamalarıyla tutuklandı
28.07.2025 19:33
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İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden Avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüpheli Gökalp İÇER, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınmasını müteakip, Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve Kadına Karşı Olası Kast ile Öldürmeye Teşebbüs suçlarından dolayı tutuklanması talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

14 Temmuz 2025 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu semtinde yaşanan olayda 27 yaşındaki Avukat Göksu Çelebi'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte uyuşturucu kullandığı öne sürüldü.

ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
Avukat Göksu Çelebi

Kısa süre sonra fenalaşan Çelebi, ambulansla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Çelebi, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Günlerdir komada yaşam mücadelesi veren Çelebi'nin, dün sabah hayatını kaybetti.

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Son Dakika 3.Sayfa ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 14531453:
    vay o ç 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Selçuk geçer buna çok üzmüştür 2 0 Yanıtla
  • 78908900:
    İlk ifadesini alıp salan savcı hakim vs ve salınması için araya giren siyasi kişi kim ise arastırılıp vekillği düşürülmelidir. 0 0 Yanıtla
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