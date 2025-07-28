ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, \'uyuşturucu temini\' ve \'öldürmeye teşebbüs\' suçlamalarıyla tutuklandı

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden Avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüpheli Gökalp İÇER, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınmasını müteakip, Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve Kadına Karşı Olası Kast ile Öldürmeye Teşebbüs suçlarından dolayı tutuklanması talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir."