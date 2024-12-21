KRT TV\'ye bombalı saldırı girişiminde bulunan şahıs yakalandı

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KRT TV'ye yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan olay paniğe neden oldu.

KRT TV kanal binasına el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi zorla giriş yaptı. Güvenliği aşarak kartlı geçiş sistemine zarar veren saldırgan, yönetim katına ulaştı.

ŞAHIS YAKALANDI

TV binasında bulunan polise cep telefonunda el bombası fotoğrafları göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu belirlenirken, H.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi