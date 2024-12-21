KRT TV'ye bombalı saldırı girişiminde bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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KRT TV'ye bombalı saldırı girişiminde bulunan şahıs yakalandı

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KRT TV'ye bir şahıs bombalı saldırı girişiminde bulundu. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polis tarafından yakalandı.

21.12.2024 21:44  Güncelleme: 22:04
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KRT TV'ye yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan olay paniğe neden oldu.

KRT TV kanal binasına el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi zorla giriş yaptı. Güvenliği aşarak kartlı geçiş sistemine zarar veren saldırgan, yönetim katına ulaştı.

ŞAHIS YAKALANDI

TV binasında bulunan polise cep telefonunda el bombası fotoğrafları göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu belirlenirken, H.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi

KRT TV\'ye bombalı saldırı girişiminde bulunan şahıs yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa KRT TV'ye bombalı saldırı girişiminde bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yavuz d:
    burasi hatta halk tv tele 1 ,in chp belediyelerden chp yi ovsunler diye fonlanan kanallar muharrem incenin belgeleriyle ispatladigi ve kanallarinda kabul ettigi 10 16 Yanıtla
  • Alper Elma:
    burası neresi laa 7 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    ne olmuş yani 1 5 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Yavuz d sağol kanki 5 0 Yanıtla
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