Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Geniş Video İzle

Adana'nın Kozan ilçesinde küçücük çocuğu 7 kişi tekme tokat dövdü. Vahşet anlarını çekip sosyal medyada paylaşan Orhan Akçasu, kendisine tepki gösteren kişiye, "Yiyorsa adresini ver de görelim." diye yanıt verdi. Buluşma yerinde çıkan kavgada Akçasu, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

25.02.2025 16:51  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), arkadaşları bir çocuğu döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.A.'nın da tepki gösterdiği, sonrasında çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

BIÇAKLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 23 Şubat gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

KÜÇÜK ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVMÜŞLER

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

"YİYORSA ADRESİNİ VER DE GÖRELİM"

Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi. Öte yandan çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Medya, Kozan, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Keyfekeder Gürbüz:
    siz insan olamazsınız başı boş itsuruleri 114 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KÜÇÜK ÇOCUĞU DÖVENE HİÇ ÜZÜLMEDİM. ONU ÖLDÜRENE ÜZÜLDÜM HAPSE GİRDİĞİ İÇİN. 72 6 Yanıtla
  • Engin Engo:
    gitmiş ve görmüş =)=) maloğlumallar 24 0 Yanıtla
  • Alkaya Nebi:
    Bır kez daha anladım ulke ıyıce bozulmuş ortalık sahipsiz hayvanlarla kaynıyor 19 0 Yanıtla
  • Ozay Metin:
    Enfes 16 3 Yanıtla
  • Önder null:
    bok cehennemine gitti 3 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    gördün mü an nenin ki ni 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.