Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Komşular o anları kaydetti - Son Dakika
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Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Komşular o anları kaydetti

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Kağıthane'de anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun okul bahçesinde unutulduğu iddia edildi. Anne Dilek Ergül, 2 saat boyunca anaokulu bahçesinde tek başına kaldığını iddia ettiği okul hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri sosyal medyada gören bir başka veli ise tepki göstererek çocuğunun kaydını anaokulundan aldı. Çocuğun okul bahçesinde dakikalarca tek başına ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.08.2024 17:05  Güncelleme: 17:18
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Kağıthane'de bir anaokuluna yeni başlayan çocuğun, okul bahçesinde unutulduğu iddia edildi.

Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü Çağlayan Mahallesi, Zengin Sokak'taki bir anaokulunda meydana geldi. Anaokulunun ilk gününde tüm öğrenciler ders yaparken çocuğunun bahçede tek başına bırakıldığını iddia eden anne Dilek Ergül, anaokulu hakkında suç duyurusunda bulundu.

KADINDAN YARDIM İSTİYOR

Görüntülerde, çocuğun okulun bahçesinde tek başına kalıp bir süre ağladığı, o esnada görüntüleri çeken kişinin, "Burası özel bir kreş, çocuk 2 saattir ağlıyor, hiçbir yetkili, hiçbir görevli gelip de ilgilenmiyor. Bu kreşin ismini alarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayacağım. Lütfen çocuklarınızı verdiğiniz kreşleri, özenle seçerek verin, yoksa bütün gün bu şekil ağlıyor çocuklar. İlgilenen hiçbir görevli yok" şeklinde ifadeler kullandığı, o sırada da çocuğun oyun masasını duvar kenarına getirip üstüne çıktıktan sonra kadından yardım istediği anlar görülüyor.

"NEFESİ KESİLENE KADAR AĞLAMIŞTI"

Bahçede unutulduğu iddia edilen çocuğun annesi Dilek Ergül, "Oğlumun ilk günüydü, biraz oyun oynadıktan sonra okuldan ayrıldım. Çocuğu almaya gittiğimde nefesi kesilene kadar ağlamıştı ve halen ağlıyordu. Normal olduğunu söylediler, aldım eve götürdüm. Ertesi gün okula gittiğimde bir konu hakkında müdürle konuşmak istediğimi söyledim. Büyük ihtimalle onlar bu konuyu öğrendiğimi düşünüp kendileri konuyu açmak istediler. Şöyle bir olay yaşanmış; oğlumu bahçede bıraktıklarını, 15 saniyeliğine oyun hamuru almaya gittiklerini söylüyorlar. O sırada karşı binadan bir kişi çocuğun videosunu çekiyor, bunu sosyal medyada paylaşıyor. Onlar bu videoyu kaldırtıyorlar. Ben o kişiye ulaşarak bu videoları aldım, izliyorum. Yaklaşık 3 dakika videolar. Çocuk, 'Beni kurtarın, ben burada kayboldum' diye bağırıyor. Çocuk her şeyin farkında aslında, kapı açık içeri giremiyor. Benim tahminim, çocuk korkutulduğu için içeri giremiyor. O camdan seslenen kadına da, 'Beni buradan kurtar, yardım et' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.

Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Komşular o anları kaydetti

"ANNE" DİYEREK AĞLADIĞI ANLAR KAMERADA

2.5 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun anaokulu bahçesinde tek başına kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun "Anne" diyerek ağladığı ve bağırdığı anlar görülüyor. Cep telefonu görüntüsünü çeken kadının "Ne oldu oğlum" sorusu üzerine küçük çocuk oyuncak masayı duvarın kenarına getiriyor. Küçük çocuğun görüntüleri çeken kadına bir şeyler anlatmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

"BİR ANLIK İHMAL OLABİLİR DİYORLAR"

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Ergül, "Çocuğun psikolojisi berbat. Okul benimle iletişime geçti, 'Bir anlık ihmal olabilir' diyorlar. Çay içmek ve anlaşmak istiyorlar. Bunu istemiyorum, bu çocuğun yaşadığı travmayı atlatalım. Çocuğum hiçbir şekilde durmuyor, çok cıvıl cıvıl bir çocuk ama sürekli ağlıyor" dedi.

"BU ÇOCUK BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Görüntüleri sosyal medyada izleyip, ağlayanın kendi çocuğu olduğunu düşünerek okula geldiğini söyleyen veli İsa Kaynar ise, "Şu an çocuğumuzu kreşten aldık, artık bitti. İkinci gün olmayacak. Bugünden sonra bir daha gelmesini istemiyoruz. Çok yanlış bir durum, bu çocuk benim çocuğum da olabilirdi. Görüntüleri sosyal medyadan görüp, işten çıkıp geldim buraya" diye konuştu.

Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Komşular o anları kaydetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Komşular o anları kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bayram Yavuz: Abi her zaman diyorum bir çocuğa en güzel Anası bakar Anası büyütür. Kadın'ın en büyük görevi çocuklarına sahip çıkmaktır. Varsa bakacaksın, yoksa mecbursan tabi ki çalışacaksın. Orası kesin. 35 3 Yanıtla
  • Özlem ılgın: kreşlerde kameraların veliler tarafından izlenmesinin yolu açılmalı artık. başka bi yolu yok. hiç bir kuruma güven kalmadı. birakinda kendi güvenliğimizi alalım bari ... 32 4 Yanıtla
  • Osman Koca: ablada muhtemelen anaokulu sesinden rahatsız olan kapansın die açık arayan bir komşudur..kalıbımı basarım 16 20 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Ama her ne olursa olsun okulları sıklıkla denetlemeliler 0 0
  • Ercan Karatas: Şaka gibi ya bu kadar umursamazlık olmaz be 17 1 Yanıtla
  • murat salih başçı: kreş aylık ücretleri 17500 olmuş kızımı kreşe verecektim sanırım zor olacak. ama bunların hepsini hak ettik toplum olarak 15 3 Yanıtla
  • Özgür Özer: Kameradan çocuğunu izlemek istesen Kanunen yasak diye çıkıyorlar işin içinden. Çocuğunu zorunlu olarak kreşlere bırakmak zorunda olanların Allah yardımcısı olsun… Böyle canavarca hislerle yaşayan insanlarda hayatları boyunca kendileri gibi insanlarla karşılaşırlar umarım… Çocuklarına sahip çıkamayan devlet görevlilerinide Allah’a havale ediyorum 14 2 Yanıtla
  • Veysel Arslan: Gereken her türlü ceza uygulanmalı herkesin çocuğunun başına gelebilir 12 0 Yanıtla
  • ROZA BEBE: olabilir insanlık halidir triplere girmenin anlamı yok 0 12 Yanıtla
  • Yücel Yetim: Kapı açık demiyormu benmi uanlış anladım. öyleyse bu videoda art niyet var. 1 2 Yanıtla
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