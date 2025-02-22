Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı - Son Dakika
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Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı

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Oklahoma'da, rekor seviyede dondurucu soğukta, yalnızca pijama giymiş ve yalınayak olan bir kız çocuğunun, koruyucu ailesinin evinin dışında içeri alınmak için yalvarırken görüntüleri sosyal medyada büyük öfke yarattı. Çocuk, üşüdüğünü söyleyerek içeri girmek istediğini haykırıyordu. Olayın tanığı olan bir komşu, durumu fark edip 911'i aradı. Kızın koruyucu babasının, kızın ısınmak için yaptığı yürek burkan yakarışları reddettiği görüldü.

22.02.2025 13:54  Güncelleme: 14:06
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Yalnızca pijama giymiş, yalınayak küçük bir kız çocuğunun, rekor seviyede dondurucu soğukta Oklahoma'daki koruyucu ailesinin evinin dışında içeri alınmak için yalvarırken görüntüleri yürek burktu.

Aynı Haskell mahallesinde yaşayan Rhet Wike, Salı öğleden sonra kendi evinden duyduğu küçük bir çocuğun çığlıklarını araştırmak için dışarı çıktı.

Pembe pijama dışında bir şey giymemiş, montsuz ve ayakkabısız, üşüdüğünü söyleyerek içeri girmek istediğini haykıran sıkıntılı küçük kızı görünce 911'i aradı.

"Çok korkutucu," dedi Wike Fox 23 News'e. "Küçük kızın oradan çıkarılması gerek. Hiç güvende olduğuna inanmıyorum."

Bu şok edici olay Salı öğleden sonra saat 16:00 civarında, Wike'ın evinin hemen dışından gelen çocuksu yakarışları duymasıyla ortaya çıktı.

Fox 23'ün bildirdiğine göre, Wike ve eşi birkaç hafta önce aynı evden benzer "bağırma" sesleri duymuştu, ancak bu sefer farklıydı.

Haskell, Salı günü 12 derece (-11°C) olan havayla rekor kıran dondurucu sıcaklıklar yaşıyordu - kar ve rüzgar soğuğu hesaba katıldığında sıfırın altında derecelerdeydi.

"Hemen, tamam, zaman kaybetmeyeceğim dedim," diye anlattı Wike Fox 23'e. "Dışarı koştum, telefonumu aldım, kanıt olması için kısa bir video çektim çünkü nasıl gittiğini biliyorum, ve sonra polisi aradım - çok hızlı geldiler."

"Tekerlekli sandalye rampasında, alüminyum bir rampada duruyordu ve donuyordu," diye ekledi. "Çorap ya da ayakkabı yoktu. Sadece pijama giymiş 'üşüyorum' diye bağırıyordu."

Sosyal medyada büyük öfke yaratan video, yalınayak çocuğun kapının önünde sürekli bir ayağından diğerine geçerek dondurucu sıcaklıklardan kaçınmaya çalıştığını gösteriyordu.

Açıkça perişan haldeki kız tekrar tekrar "Üşüyorum. Üşüyorum." dediği duyuluyordu.

Wike'ın öfkesi, kızın koruyucu babası kapıyı açıp, Wike yetkililerle telefonda konuşurken, kızın ısınmak için yaptığı yürek burkan yakarışları korkunç bir şekilde reddettiğinde daha da arttı.

"Koruyucu baba arka verandaya çıktı ve bebek onun yanından geçmeye çalışıyordu," dedi Wike Fox 23'e.

"Ona 'hayır, hayır sızlanmayı kesmelisin' diyordu ve onu geri itti ve sıcak eve geri döndü!"

Çocuğun ne kadar süre dışarıda kaldığı net olmasa da, Wike Fox 56 News'e polis gelmeden önce en az 10 dakika acı çektiğini söyledi.

"Sanırım 10 ya da 11 dakikaydı," dedi Fox 23'e. "Açıkça sıkıntılıydı. Yeni dışarı çıkarılmamıştı. Ayakları kızarmıştı. Çıldırıyordu."

Hem polis memurları hem de DHS'den (İnsan Hizmetleri Departmanı) bir vaka çalışanı olay yerine geldi ve bir saat sonra ayrıldı. DHS çalışanı, polis tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilen çiftle birlikte kızı evde bırakmaya karar verdi.

Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı
Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı
Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı - Son Dakika

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