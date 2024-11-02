Küçük Şirin\'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Yaşar hikmet:

Suçlular ve Nedenleri 1. Bu minik çocuk neden dillendiriliyor 2. Bu çocuğa neden ailesi tarafından düzgün eğitim verilmedi. (Nice aileler var parası olmayan ama aile kültürü ve eğitim verdiren) 3. Ailesi tarafından önemsenen çocuk dilendirilmez. 4. Dilendirilen çocuklar ailelerinden alınıp neden koruma altına alınmıyor. Dışarısı sapik, cani ve psikopat kaynıyor. Milletimizi malesef ahlak erezyonuna uğrattilar. Devletin kademesi bile bir kereden birşey olmaz deyip taraflarını savunuyor. Ahlak bitmiş durumdayız. Saçma sapan tarikatlar her yeri esir almış. Bu gidişata dur denilmez ise yaşanmaz bir ülke olacağız.