Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu - Son Dakika
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Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

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Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Cani ilk ifadesinde ''Canımı çok sıktı, ben de boğazını sıktım'' dedi.

02.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:49
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İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti.

"CANIMI SIKTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

Küçük Şirin\'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Cinayet, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Şişli, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Tolga Karakaya:
    Şunları konuşturmayın aloooooooo 118 3 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Üzücü ve sinir bozucu olay ama bunları anaları babaları sabahtan gecelere kadar dışarlara bırakıp dilendiriyorlar böyle manyaklara da denk gelir 101 4 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    O canı kadar aileside suçlu Ufacık çocuğu dilendirmisler O acı size yeter Olan günahsız yavruya olmuş 93 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    icerden öldü haberini bekliyoruz ivedilikle 62 6 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sen gel külahıma anlat ..can sıkılması neymiş içeride uygulamalı öğretirler sana 59 3 Yanıtla
  • Refik Durmua:
    bu nedir arkadaş bunları öldürmeyin maden ocaklarında geberene kadar çalıştırın ya öldürmek mükafat olur bu ibret olsun ağır cezalar şart arkadaş yazık bu minik yavrulara ya 49 4 Yanıtla
  • Faruk Alver:
    Şunun gibi kaç kansız gün boyu yanımızdan geçiyor haberimiz yok 46 2 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Suçlular ve Nedenleri 1. Bu minik çocuk neden dillendiriliyor 2. Bu çocuğa neden ailesi tarafından düzgün eğitim verilmedi. (Nice aileler var parası olmayan ama aile kültürü ve eğitim verdiren) 3. Ailesi tarafından önemsenen çocuk dilendirilmez. 4. Dilendirilen çocuklar ailelerinden alınıp neden koruma altına alınmıyor. Dışarısı sapik, cani ve psikopat kaynıyor. Milletimizi malesef ahlak erezyonuna uğrattilar. Devletin kademesi bile bir kereden birşey olmaz deyip taraflarını savunuyor. Ahlak bitmiş durumdayız. Saçma sapan tarikatlar her yeri esir almış. Bu gidişata dur denilmez ise yaşanmaz bir ülke olacağız. 33 3 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    bu tür suçluları ceza evinde uzun süre bakmaya gerek yok orada korumaya da 32 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    inş içerde senin canını bayağ sıkarlar 20 1 Yanıtla
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