Küçükçekmece\'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün çöken ve 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibi Hacı Murat G. tutuklandı.

BİNANIN ALTINDAKİ DÖNER İŞLETMECİSİ SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan binanın altındaki döner dükkanını işleten Özcan K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.