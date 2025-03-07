Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında - Son Dakika
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Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında

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Küçükçekmece'de devriye gezen polis ekipleri, park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. Yapılan aramada 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirilirken; yaşları 18'den küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

07.03.2025 01:04  Güncelleme: 07:41
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İstanbul Küçükçekmece'de devriye polis ekiplerinin park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yapması sonucunda 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi. Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece\'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında

Küçükçekmece, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 81855655As:
    yaşları 18 den küçük olduğu için inşallah serbest bırakılmaz. 89 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    YAŞLARI KÜÇÜK AMA İCRAAT BÜYÜK MÜŞ....MÜPTEZEL ÇETE ÜYELERİ...ARKALRINDA KİM BİLİR KİMLER SAKLI..YAZIK GİTTİ GENÇLİK YILLARI ...NE ANA KALDI NEDE BABALARI 64 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    maşa onlar, aferin o ekibe başarılı işler 38 3 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Sivil anayasa şart bunlar ve bunun gibiler için 32 5 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    ibretlik cezalar verilmeli suç isleyen ve yeltenenlere..bu silahlar ve planlari neyse burunlarindan getirilmeli 20 0 Yanıtla
  • 6490203:
    yeni trend yaşı küçük olanlar, ateş eder parayı alır az yatar çıkar, hatta izne çıktığında hemen silah bulur bir iki icraat daha yapar alır parasını gider yatar selam alikim 12 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    GENÇLER AÇ İŞSİZ AİLELER FAKİR SEFALET İÇİNDE ÜLKENİN TÜM FABRİKALARI SATILDI YERİNE TAM 800 MİLYON DOLARA DİNAZOR YAPTILAR ÜRETİM YOK EKONOMİ ÇÖKMÜŞ.DURUM BÖYLE OLUNCA GENÇLER GELECEGİNİ BAŞKA YOLLARDA ARAMAKDA GİDİŞAT VAHİM 23 SENEDE GELİNEN NOKTA BU 4 7 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Nereye saldıracaklardı onu araştırın herşey hazırmış 2 0 Yanıtla
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