İstanbul Küçükçekmece'de devriye polis ekiplerinin park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yapması sonucunda 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi. Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı.
Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında - Son Dakika
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