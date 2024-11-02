Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Küçükçekmece\'de vakaya giden ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemede, ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği belirlendi. Sürücü, çeşitli suçlardan 23 bin 709 lira idari para cezasına çarptırıldı ve 15 gün süreyle trafikten men edildi.

02.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda, ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de meydana gelmişti. Yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermemiş, ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyince, ambulans şoförü sokak üzerinde geri geri gitmeye başlamıştı. Umursamaz otomobil sürücüsü, rahat bir tavırla geri giden ambulansın peşinden aracı sürmeye devam etmişti. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Ambulans aracının tescil cinsinin kamyonet olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan ambulansı tespit etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, yapılan kontrollerinde tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

3 bin 709 lira idari para cezası ve 15 gün trafikten men

Ekiplerce yakalanan araç sürücüsü A.A., 'motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak', 'çakar siren tertibatı bulundurmak', 'izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak', 'cam film kullanmak', 'aracı ters yönde sürmek', 'sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçlarından 23 bin 709 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücü, 'trafik kanununu ihlal' etme suçundan 15 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
22:01 Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 17:59:10. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.