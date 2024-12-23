2025'e sayılı günler kala yeni yıl ruhunu yaşatmak isteyen birçok belediye de sokakları ağaçlar ve ışıklar ile süslemeye başladı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ise süslenen bin yılbaşı ağacına balta ile saldırıldı.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir meydana yerleştirilen süslenmiş yılbaşı ağacı, yüzleri kapalı kişilerin baltalı saldırısına uğradı. Çevrede bulunan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı - Son Dakika
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