"Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı - Son Dakika
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"Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı

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Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve çektiği video sonrası tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

24.06.2024 17:03
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Hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla haklarında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "sahipli hayvana işkence" suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanıklar Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Boyacı ile tutuksuz sanık Demir ve avukatları katıldı. Mahkeme hakiminin gelen evrakları okuması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalara geçildi. Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, sosyal medyada gördüğü paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapmak amacıyla bazı gönüllüler, STK üyeleri ve Ankara Barosu avukatlarıyla Şanlıurfa'ya gitme kararı aldıklarını söyledi.

'Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı' iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı

"BARINAK GÖREVLİLERİ, VETERİNERİN SEÇTİĞİ KÖPEKLERİ ARACA YÜKLEDİ"

Dernek çalışanıyla birlikte Siverek'teki bir hayvan barınağına gittiğini anlatan Boyacı, barınaktan sorumlu veteriner hekimin refakatinde burayı gezdiklerini belirtti. Veteriner hekime, "Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?" diye sorduğunu ifade eden Boyacı, "Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak icazet almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de bu esnada veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım." dedi.

"YOL ÜZERİNDE GÜVENDİĞİM VETERİNER YOKTU, O YÜZDEN ANKARA'YA GETİRDİM"

Sanık Boyacı, Siverek ilçesindeki barınağa gittiği sırada yol üzerinde herhangi bir kuduz ve karantina uyarı tabelasının olmadığını, polis veya jandarma kontrol noktasıyla karşılaşmadıklarını öne sürdü. Duruşma savcısının, "Hasta hayvanları yakındaki bir kliniğe götürmek yerine neden Ankara'ya götürmeyi seçtin?" sorusu üzerine Boyacı, "Yol üzerinde güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. O yüzden tedavilerinin yapılması için Ankara'ya getirdim." yanıtını verdi.

'Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı' iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
Buket Özgünlü Boyacı

"YOL ÜZERİNDE BİR KARANTİNA VEYA KUDUZ UYARI TABELASI YOKTU"

Tutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ise yaklaşık 4 yıldır evcil hayvan taşıma hizmeti verdiğini söyledi. Boyacı'nın araması üzerine Siverek'teki hayvan barınağına gittiğini anlatan Demir, "Barınakta hasta hayvanlar vardı. Buket, köpekleri sahiplenmek için veteriner hekimle görüşüyordu. Veteriner hekim gözetiminde yönetmeliğe uygun şekilde hayvanlar araca yüklendi. Daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktım. Yol üzerinde herhangi bir karantina veya kuduz uyarı tabelası yoktu." ifadelerini kullandı.

"İKİ KÖPEK YOLDA ÖLDÜ"

Şanlıurfa'dan Adana'ya kadar durmadan gittiğini belirten sanık Demir, "Adana'da köpeklere su vermek için durdum. Orada bir köpeğin öldüğünü gördüm. Sonra yola devam ettim ve Ankara'da derneğin veterinerine hayvanları teslim ettim. Burada bir köpeğin daha öldüğünü gördüm. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

'Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı' iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı

TANIK BEYANLARI

Sanık savunmalarının ardından tanık beyanlarına geçildi. Tanık Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapmak amacıyla Şanlıurfa'ya gitmeye karar verdiklerini söyledi. Sanık Boyacı'nın daha sonra yanlarına geldiğini anlatan Gürsoy, "Şanlıurfa'ya Buket ayrı, biz ayrı gittik. Merkezde hayvanların kaldığı barınakları gezdik. Hayvanlar kötü şartlarda bulunuyordu. Buket, daha iyi şartlarda bakabilmek için hayvanları sahiplenmiş." dedi.

Tanık Adem Yücel ise Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin yaşam alanından sorumlu veteriner hekim olduğunu, getirilen köpeklerin kendisine teslim edildiğini söyledi. Yücel, muayene ettiği 8 köpekte 3 farklı ölümcül hastalık tespit ettiğini, bunların köpekten köpeğe bulaşan hastalıklar olduğunu belirtti.

'Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı' iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ

Tanık beyanlarının ardından mütalaası için söz verilen duruşma savcısı, sanık Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Boyacı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'dan Ankara'ya hastalıklı olduğu iddia edilen 35 köpek getiren ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve M.S.D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, iki şüpheli hakkında "Bir Ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçundan yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilmişti.

"Kuduz köpekler Ankara\'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Şanlıurfa, Ankara, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı' iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: Suç işleyeni koruyan bir düzen var . Bu bayan 4 yıl içinde hayvanlara mama adı altında 4 daire sahibi olmuş (Basın böyle yazdı) Dört yıl öncesinde ( kira ödeyemiyorum ) diye dert yanıp hayvanlar üzerinden mal sahibi olmuş ayrıca sabit görülen suçu işlemiş ceza almamış. ... Atış serbest dostlar vuran vurana .! 17 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Uyutmaları daha isabetli olurdu. 12 1 Yanıtla
  • İlhan İnan: Bu hayvan hakları vs değil direk toplum sağlığına kasıttır. En az 1 yıl yatmalıydı... 11 1 Yanıtla

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