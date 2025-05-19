AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 13.71 kilometre altında oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 23.54'te yaşandığını bildirdi. Merkez üssü Simav ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 13.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?