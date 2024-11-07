Kütahya'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı - Son Dakika
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Kütahya'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı bir köyde yer alan çöplükte henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin 10'dan fazla eve sıçradığı ve vatandaşların tahliye edildiği yangına müdahale devam ediyor.

07.11.2024 18:44  Güncelleme: 19:03
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir köyde çöplükte çıkan yangın, 10'dan fazla eve sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşların tahliye edildiği bölgede, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Köydeki dar sokaklar ve birbirine bitişik olan evler, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangına havadan müdahale için helikopter bekleniyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tavşanlı'da merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, vatandaşların tahliye edildiği 10'dan fazla evi saran alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sokakların dar olduğu köyde, birbirine bitişik binalardaki yangına müdahale güçlükle yürütülüyor. Söndürme çalışmasına havadan destek için helikopter beklendiği öğrenildi.

Kütahya\'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı - Son Dakika

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