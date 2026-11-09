Kütahya\'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 25 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 25 yaşındaki Bahadır Gülmez'in hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde yşaanan kazada Bahadır Gülmez (25) yönetimindeki otomobil, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada seyir halindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Gülmez araçtan yola fırladı.

Kazada otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez ile minibüsteki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Bahadır Gülmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin minibüsle çarpışması ve sürücünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulması yer aldı.