Kütahya Domaniç'te yaban domuzu otomobile çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Kütahya Domaniç'te yaban domuzu otomobile çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

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Kütahya Domaniç\'te yaban domuzu otomobile çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda otomobilin önüne aniden çıkan yaban domuzu kazaya neden oldu. Sürücü yara almazken araçta maddi hasar oluştu, yaban domuzu telef oldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden otomobilin önüne çıkan yaban domuzu trafik kazasına sebep oldu. Kazada sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu. Sürücü M.Ç. yara almazken, yaban domuzu telef oldu.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaTavşanlıDomaniçKütahyaGüncelSon Dakika

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