 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti. 57 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, korkunç kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler de geldi.

28.12.2023 - 08:22,  Güncelleme: 08:48
Abone Ol

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 otobüs ve bir tırın da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 57 kişi yaralandı.

SAKARYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım dururken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 57 kişinin hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

KAZA SONRASI KAN DONDURAN KARELER

Öte yandan korkunç kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü görülüyor.

İşte o kareler;

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
YORUMLAR

Sakarya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:31:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement