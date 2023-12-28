Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 otobüs ve bir tırın da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 57 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım dururken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 57 kişinin hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Öte yandan korkunç kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü görülüyor.
İşte o kareler;
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