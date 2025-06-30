Karikatür dergisi Leman, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi.
Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi.
Toplanan kalabalık, "Allah'a, Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam" sloganları atarak tekbir getirdi.
Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet polisleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bölgedeki protestolar devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Leman dergisi önünde protesto - Son Dakika
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