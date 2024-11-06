Liseli Dilan'a kabusu yaşattılar: Kurtulmak için 4. kattan atladı - Son Dakika
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Liseli Dilan'a kabusu yaşattılar: Kurtulmak için 4. kattan atladı

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Gaziantep'te okuldan çıktıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Dilan B. bir inşaatın bahçesinde yaralı olarak bulundu. Lise öğrencisi Dilan hastanede tedavi altına alınırken, ailesinden çarpıcı iddialar geldi.

06.11.2024 20:30
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Gaziantep'te 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilan B. okul çıkışı 4 kişi tarafından alıkonuldu. Ölüm tehdidi alan çocuk kaçmak için bulunduğu inşaatın 4. katından atlamak zorunda kalarak ağır yaralandı.

Gaziantep'te, 4 Kasım Pazartesi günü okula gittikten sonra bir daha eve dönmeyen kızları Dilan'a ulaşamayan ailesi, durumdan polisi haberdar etti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, okula 5 kilometre mesafedeki yer alan bir inşaatın bahçesinde Dilan B.'yi yaralı vaziyette buldu. İnşaattan düştüğü tespit edilen Dilan B., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen lise öğrencisi Dilan, yaşamsal tehlikeyi atlattı.

"4 KİŞİ KAÇIRIP, EVE KAPATTI"

Dilan'ın annesi Şenay B., kızının okul çıkışında otobüs beklediği sırada tanımadığı 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve onların elinden kurtulmak isterken inşaattan düştüğünü belirterek, "Kızım Anadolu lisesinde okuyordu. Okuldan çıkıp birinci dolmuştan inip ikinci dolmuşa binerken sokakta zorla 4 kişi arabaya atıp kızımı kaçırmış. Bir eve zorla kapatmışlar. Kız ellerinden kurtulmak için zorla çıkıp kaçmış. Kızıma 'Seni öldüreceğiz' falan demişler. Kızım o korkuyla acı çektirerek öldüreceklerini düşündüğü için kendisi 4'üncü kattan atlamış. Bunu yapan 4 kişi de kızımın yaşından büyükler. 4'ü de Allah'ından bulsun diyorum. Kızımın şu anda sağlık durumu çok kötü. Her tarafı kırık, beli kırık, ayakları kırık, kolları kırık. Kızımla konuştum yoğun bakımda bana dediği sadece 'Anne ben çok kötüyüm' diyor. Kızım bunu yapanları asla tanımıyor. Kızımı tehdit etmişler. 'Seni öldürürüz' deyip zorla arabaya atmışlar. Kendisi bana olayı bu şekilde anlattı. Biz de şikayetçiyiz" diye konuştu.

"AĞZIMI KAPATIP, ZORLA ARABAYA BİNDİRDİLER"

Dilan'ın dayısı Mustafa B. ise aile olarak duruma çok üzüldüklerini ve şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Kızımızın ameliyattan çıktıktan sonra söylediği ilk şey, 'Dayı beni bir kişi zorla ağzımı kapattı. Bir kişi de montumdan tutup zorla arabaya bindirdi' dedi. Polislerin bize söylediği tek şey yakaladık, diyorlar ama olayı bilmiyoruz. Okula gittik öğretmenlerinin haberi yok. Eve gelmeyince ailesi okulu arıyor. Sonra polise ulaşıyorlar. Polisler gece kızımızı saat buluyorlar. Yapanların en ağır cezaları alması gerekiyor" diye konuştu.

Liseli Dilan\'a kabusu yaşattılar: Kurtulmak için 4. kattan atladı

Gaziantep, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Liseli Dilan'a kabusu yaşattılar: Kurtulmak için 4. kattan atladı - Son Dakika

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