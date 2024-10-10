Londra\'da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi

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Bomba yağdırmak istediği ülkeye ABD\'den bu kez izin çıkmadı

Londra'nın kalbinde, Oxford Circus Metro İstasyonu'nda şok edici bir olay yaşandı. 24 yaşındaki evsiz Brwa Shorsh, 60 yaşındaki Tadeusz Potoczek'i metro raylarına itti. Olay, 3 Şubat günü, tren istasyona girmek üzereyken gerçekleşti.

Shorsh, Potoczek'in kendisine "kötü baktığını" düşünerek bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. Neyse ki, Potoczek elektrikli raya çarpmadı ve cesur bir yolcu tarafından kurtarıldı.

Mahkeme, Shorsh'u cinayet girişiminden suçlu buldu ve onu ömür boyu hapse mahkûm etti. En az 8 yıl hapiste kalacak.

Savcı Maxine Jarrousse-Jones, "Bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Yolcular güvenle seyahat edebilmelidir," dedi.

Olayın kahramanı olan ve Potoczek'i kurtaran yolcuya, cesareti için 1.000 sterlin ödül verildi.

Bu olay, toplu taşıma güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor.