Londra'da işyerinde insel İlişki Skandalı: Ofis Çalışanları Sokaktan Görüntülendi - Son Dakika
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Londra'da işyerinde insel İlişki Skandalı: Ofis Çalışanları Sokaktan Görüntülendi

Londra\'da işyerinde insel İlişki Skandalı: Ofis Çalışanları Sokaktan Görüntülendi

Londra'da bir ofis binasının üst katında iki çalışanın cinsel ilişkiye girdiği anlar, sokaktan görüntülendi. Çıplak bir kadının erkeğin kucağında oturduğu görüntüler, sokaktan geçenlerin dikkatini çekti. Olayın ardından şirket, video hakkında çok sayıda şaka amaçlı telefon aldı. Bu durum, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin arttığına işaret ediyor. Ancak uzmanlar, iş yerinde bu tür davranışların riskli olabileceği konusunda uyarıyor.

28.09.2024 13:57
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Londra'nın işlek bir caddesinde ilginç bir olay yaşandı. İki ofis çalışanı, binanın üst katındaki bir pencerede cinsel ilişkiye girerken sokaktan görüntülendi.

Görüntülerde, pencerede çıplak bir sarışın kadının bir erkeğin kucağında oturduğu görülüyor. Çift, ofis malzemeleri ve loş ışıklar arasında açıkça sevişiyordu.

Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve tam yeri bilinmiyor. Sokaktan geçenler bu manzarayı gördü. Bazıları gülüşürken, bazıları da çifti cesaretlendirici sözler söyledi.

Olayın ardından şirket, video hakkında çok sayıda şaka amaçlı telefon aldı. Kadının şirket çalışanı olmadığı düşünülüyor.

Bu olay, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin arttığını gösteriyor. Yapılan bir ankete göre, arabayla işe gidenlerin %6'sı ofis otoparkında sevişirken yakalandığını itiraf etti.

Örneğin, 33 yaşındaki Lindsay Taylor, çalıştığı kırtasiye mağazasının otoparkında partneriyle samimi bir an yaşarken patronu tarafından görüldü. Neyse ki patronu durumu anlayışla karşıladı ve olayla ilgili şakalar yaptı.

Ancak uzmanlar, iş yerinde bu tür davranışların riskli olabileceği konusunda uyarıyor. Arabalarda cinsel ilişkiyi yasaklayan özel bir yasa olmasa da, bu durum yine de sorun yaratabilir.

Londra'da işyerinde cinsel ilişki skandalı: Ofis çalışanları, perdeleri açık bırakıp ilişkiye girdi
Londra'da işyerinde cinsel ilişki skandalı: Ofis çalışanları, perdeleri açık bırakıp ilişkiye girdi

3-sayfa, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Londra'da işyerinde insel İlişki Skandalı: Ofis Çalışanları Sokaktan Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser:
    laiklerin haline bakın hele siz 73 128 Yanıtla
    Erkan Cinar:
    Asalak İran’da Arabistan’da daha çok oluyor 4 1
    Gökhan deniz:
    Senide Gülhane parkında badelediler dimi küçük ferat 2 1
    Plare Rugre:
    afganistan seni bekliyo, sakal kesimi de net yasaklandı.. 1 1
    Mesut Kaya:
    onların layık olduğuna emin misin Araştır bakalım yeryüzünde kaç tane laik devlet varmış 0 1
  • Türk Ak:
    Offfff harika ya orda olmak ıcın nelerimi vermezdim 37 76 Yanıtla
    Türk Ak:
    Demir gibi oldum 2 1
  • Güven Yaşar:
    sizene 48 27 Yanıtla
  • HoZaN KARAYOLUK:
    Habere bak bize ne bundan 60 7 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Sekreter fantazisi . 49 9 Yanıtla
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